Переиздание MAYHEM доступно для прослушивания



Peaceville недавно выпустили пересведенную версию классического альбома MAYHEM, "Grand Declaration Of War", прослушать которую можно ниже:



"A Grand Declaration Of War"

"In The Lies Where Upon You Lay"

"A Time To Die"

"View From Nihil, Pt. 1"

"View From Nihil, Pt. 2"

"A Bloodsword And A Colder Sun, Pt. 1"

"A Bloodsword And A Colder Sun, Pt. 2"

"Crystalized Pain In Deconstruction"

"Completion In Science Of Agony, Pt. 1"

"To Daimonion"

"Untitled I"

"Completion In Science Of Agony, Pt. 2"

















