Новый альбом MAYHEM выйдет в октябре

Century Media Records сообщили о подписании контракта с норвежской группой MAYHEM. Выход следующего альбома намечен на 25 октября.
Комментарии участников группы:
«И снова MAYHEM пишут новую главу в своей 35-летней истории. Мы очень рады объединить усилия вместе с Century Media, и нам не терпится узнать, что это партнёрство сможет принести нам и лейблу в будущем».
Вскоре после выхода альбома коллектив намерен отправиться в европейский тур с особыми гостями GAAHLS WYRD и GOST.
shakabre
Eu_Gene
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