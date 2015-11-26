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Новый альбом MAYHEM выйдет в октябре



Century Media Records сообщили о подписании контракта с норвежской группой MAYHEM. Выход следующего альбома намечен на 25 октября.



Комментарии участников группы:



«И снова MAYHEM пишут новую главу в своей 35-летней истории. Мы очень рады объединить усилия вместе с Century Media, и нам не терпится узнать, что это партнёрство сможет принести нам и лейблу в будущем».



Вскоре после выхода альбома коллектив намерен отправиться в европейский тур с особыми гостями GAAHLS WYRD и GOST.















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