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*DARKSIDE TOP 2018 : Результаты 99
*Видео с текстом от BEAST IN BLACK 51
*Robbie Williams издевается над гитаристом LED ZEPPELIN, вклю... 35
*Вокалист U.D.O. проигнорировал совет врачей не ехать в тур 31
*Бывший вокалист ACCEPT: «Нынешний вокалист ACCEPT звучит как... 24
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Mayhem

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24 янв 2019 : 		 Фрагмент нового фильма о MAYHEM

19 янв 2019 : 		 Трейлер к биопику MAYHEM

15 янв 2019 : 		 Трейлер к биопику MAYHEM

12 дек 2018 : 		 Переиздание MAYHEM доступно для прослушивания

11 окт 2018 : 		 Переиздание MAYHEM выйдет в декабре

4 авг 2018 : 		 Бокс-сет MAYHEM выйдет осенью

28 янв 2018 : 		 Видео с выступления MAYHEM

31 янв 2017 : 		 Концертный релиз MAYHEM выйдет весной

22 дек 2016 : 		 Новый концертный релиз MAYHEM доступен для прослушивания

7 дек 2016 : 		 Концертный релиз MAYHEM выйдет зимой

22 ноя 2016 : 		 Гитарист MAYHEM о клипе METALLICA

1 июл 2016 : 		 MAYHEM "медленно" готовят материал для нового альбома

29 мар 2016 : 		 MAYHEM выступили с тремя бывшими участниками

19 мар 2016 : 		 MAYHEM выступят с классическим вокалистом

5 янв 2016 : 		 MAYHEM планируют возврат к корням

13 окт 2015 : 		 Концертный релиз MAYHEM выйдет в ноябре

22 май 2014 : 		 Видео с выступления MAYHEM

30 апр 2014 : 		 Новая песня MAYHEM

9 апр 2014 : 		 Новая песня MAYHEM

20 мар 2014 : 		 Обложка и трек-лист нового альбома MAYHEM

7 мар 2014 : 		 MAYHEM отметят юбилей в Осло

19 фев 2014 : 		 Новая песня MAYHEM

14 ноя 2013 : 		 MAYHEM сводят новый альбом

2 июл 2013 : 		 Видео полного концерта MAYHEM

7 фев 2013 : 		 MAYHEM: интервью во время морского круиза Barge to Hell

29 сен 2012 : 		 MAYHEM в студии
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Фрагмент нового фильма о MAYHEM



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Фрагмент нового фильма о MAYHEM, Lords Of Chaos, доступен для просмотра ниже.

MAYHEM - New Video Clip From Upcoming Lords Of Chaos Biopic Released






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