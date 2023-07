сегодня



Концертное видео MAYHEM



"Malum (Live 2022)", новое концертное видео группы MAYHEM, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "Daemonic Rites", выходящего 15 сентября на Century Media Records.



Трек-лист:



01. Intro

02. Falsified And Hated

03. To Daimonion

04. Malum

05. Bad Blood

06. My Death

07. Symbols Of Bloodswords

08. Voces Ab Alta

09. Freezing Moon

10. Pagan Fears

11. Life Eternal

12. Buried By Time And Dust

13. Silvester Anfang

14. Deathcrush

15. Chainsaw Gutsfuck

16. Carnage

17. Pure Fucking Armageddon







