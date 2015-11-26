Барабанщик MAYHEM: «Блэк-металл для меня — это осознание себя»
В недавнем интервью с Drumtalk, видеоподкастом немецкого барабанщика и видеографа Philipp'a Koch'a, барабанщик MAYHEM Hellhammer (он же Jan Axel Blomberg) рассказал о понятии «истинности» в блэк-металле и о том, как жанровые пуристы иногда ограничивают субкультурные границы по отношению к стилистическому выбору блэк-металлических групп:
«Ну, это отношение к блэк-металлу было придумано кем-то, кто действительно ни в чём не смыслит, я бы сказал. Для меня блэк-металл — осознание себя, а не следование за чем-либо. И уж точно не повторение за каким-то идиотом, который говорит, что ты должен это сделать, чтобы быть "трушным". Я никогда не делал этого, и я никогда это не поддерживал. Я всегда делал свою собственную шнягу, думал о своём, слушал свою собственную музыку. Для меня это — блэк-металл».
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Те два покойника уже ничего не смогут аргументировать в эти дни на данное заявление, но Fenriz еще жив и он был одним из тех, кто писал конституцию НБМ, но он так занят распитием пива и прослушиванием ретрового винила, что мы вряд ли услышим его парирование.
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