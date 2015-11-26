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Mayhem

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Барабанщик MAYHEM: «Блэк-металл для меня — это осознание себя»



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В недавнем интервью с Drumtalk, видеоподкастом немецкого барабанщика и видеографа Philipp'a Koch'a, барабанщик MAYHEM Hellhammer (он же Jan Axel Blomberg) рассказал о понятии «истинности» в блэк-металле и о том, как жанровые пуристы иногда ограничивают субкультурные границы по отношению к стилистическому выбору блэк-металлических групп:

«Ну, это отношение к блэк-металлу было придумано кем-то, кто действительно ни в чём не смыслит, я бы сказал. Для меня блэк-металл — осознание себя, а не следование за чем-либо. И уж точно не повторение за каким-то идиотом, который говорит, что ты должен это сделать, чтобы быть "трушным". Я никогда не делал этого, и я никогда это не поддерживал. Я всегда делал свою собственную шнягу, думал о своём, слушал свою собственную музыку. Для меня это — блэк-металл».

MAYHEM





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КомментарииСкрыть/показать 4 )

Barmaley71


30 авг 2020, 12:30		именно!

deathstar777


30 авг 2020, 13:59		Такое, синоптики белых ночей. Много смысла в песню не впихнешь. Но кто решился, тот вписал свое имя лол

Crane76


30 авг 2020, 15:30		Редко можно услышать адекватные слова от блэк металиста, теперь местные запишут его в личности которые не тру:D

gravitgroove


30 авг 2020, 18:14		"Ну, это отношение к блэк-металлу было придумано кем-то, кто действительно ни в чём не смыслит, я бы сказал"

Те два покойника уже ничего не смогут аргументировать в эти дни на данное заявление, но Fenriz еще жив и он был одним из тех, кто писал конституцию НБМ, но он так занят распитием пива и прослушиванием ретрового винила, что мы вряд ли услышим его парирование.


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