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Mayhem

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4 июн 2021 : 		 Новое видео MAYHEM

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26 авг 2019 : 		 Оформление нового альбома MAYHEM

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9 май 2019 : 		 Новый альбом MAYHEM выйдет в октябре

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14 фев 2019 : 		 Актёр, сыгравший Евронимуса из MAYHEM: «Он такой милашка»

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28 янв 2018 : 		 Видео с выступления MAYHEM
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Новое видео MAYHEM



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"Daemon", новое видео группы MAYHEM, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из ЕР "Atavistic Black Disorder / Kommando", выходящего девятого июля.

Трек-лист:

Side A

01. Voces Ab Alta

02. Black Glass Communion

03. Everlasting Dying Flame

Side B

01. In Defense Of Our Future (DISCHARGE cover)

02. Hellnation (DEAD KENNEDYS cover)

03. Only Death (RUDIMENTARY PENI cover)

04. Commando (RAMONES cover)

Watch MAYHEM's Music Video For 'Voces Ab Alta'





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