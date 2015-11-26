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Новое видео MAYHEM



"Daemon", новое видео группы MAYHEM, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из ЕР "Atavistic Black Disorder / Kommando", выходящего девятого июля.



Трек-лист:



Side A



01. Voces Ab Alta



02. Black Glass Communion



03. Everlasting Dying Flame



Side B



01. In Defense Of Our Future (DISCHARGE cover)



02. Hellnation (DEAD KENNEDYS cover)



03. Only Death (RUDIMENTARY PENI cover)



04. Commando (RAMONES cover)







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