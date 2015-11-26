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Mayhem
Норвегия
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http://www.thetruemayhem.com
Myspace:
http://www.myspace.com/officialmayhem
Facebook:
https://www.facebook.com/mayhemofficial
4 июн 2021
:
Новое видео MAYHEM
11 май 2021
:
Новый ЕР MAYHEM выйдет летом
19 апр 2021
:
MAYHEM получили награду
30 ноя 2020
:
Вокалист MAYHEM выпустил масло
30 авг 2020
:
Барабанщик MAYHEM: «Блэк-металл для меня — это осознание себя»
14 апр 2020
:
Гитарист MAYHEM: «У нас долги на 75 косых»
29 мар 2020
:
Видео с выступления MAYHEM в 2000
13 мар 2020
:
Тур MAYHEM и ABBATH отменен
27 дек 2019
:
NECROBUTCHER из MAYHEM о фильме "Lords Of Chaos"
8 ноя 2019
:
Новое видео MAYHEM
21 окт 2019
:
Новая песня MAYHEM
28 сен 2019
:
Видео с текстом от MAYHEM
12 сен 2019
:
Репетиции MAYHEM выйдут на виниле
31 авг 2019
:
Новая песня MAYHEM
26 авг 2019
:
Оформление нового альбома MAYHEM
15 авг 2019
:
Детали нового альбома MAYHEM
9 май 2019
:
Новый альбом MAYHEM выйдет в октябре
3 апр 2019
:
Байопик о MAYHEM выйдет на физических носителях в мае
14 фев 2019
:
Актёр, сыгравший Евронимуса из MAYHEM: «Он такой милашка»
24 янв 2019
:
Фрагмент нового фильма о MAYHEM
19 янв 2019
:
Трейлер к биопику MAYHEM
15 янв 2019
:
Трейлер к биопику MAYHEM
12 дек 2018
:
Переиздание MAYHEM доступно для прослушивания
11 окт 2018
:
Переиздание MAYHEM выйдет в декабре
4 авг 2018
:
Бокс-сет MAYHEM выйдет осенью
28 янв 2018
:
Видео с выступления MAYHEM
31 янв 2017
:
Концертный релиз MAYHEM выйдет весной
22 дек 2016
:
Новый концертный релиз MAYHEM доступен для прослушивания
7 дек 2016
:
Концертный релиз MAYHEM выйдет зимой
22 ноя 2016
:
Гитарист MAYHEM о клипе METALLICA
1 июл 2016
:
MAYHEM "медленно" готовят материал для нового альбома
29 мар 2016
:
MAYHEM выступили с тремя бывшими участниками
19 мар 2016
:
MAYHEM выступят с классическим вокалистом
5 янв 2016
:
MAYHEM планируют возврат к корням
13 окт 2015
:
Концертный релиз MAYHEM выйдет в ноябре
22 май 2014
:
Видео с выступления MAYHEM
30 апр 2014
:
Новая песня MAYHEM
9 апр 2014
:
Новая песня MAYHEM
20 мар 2014
:
Обложка и трек-лист нового альбома MAYHEM
7 мар 2014
:
MAYHEM отметят юбилей в Осло
19 фев 2014
:
Новая песня MAYHEM
14 ноя 2013
:
MAYHEM сводят новый альбом
2 июл 2013
:
Видео полного концерта MAYHEM
7 фев 2013
:
MAYHEM: интервью во время морского круиза Barge to Hell
29 сен 2012
:
MAYHEM в студии
16 авг 2012
:
MAYHEM работают над новым материалом
1 апр 2012
:
Легенда блэк-металла может стать эмблемой норвежской авиакомпании
3 ноя 2011
:
Из басиста MAYHEM изгоняют беса: Видео
12 авг 2011
:
Евангелист подтвердил, что будет противостоять демонам басиста MAYHEM
12 авг 2011
:
Подробности о сотрудничестве фронтмена MAYHEM и гитариста Dennis'a Deen'a
9 авг 2011
:
Из басиста MAYHEM изгонят беса в эфире национального телевидения
2 авг 2011
:
Вокалист MAYHEM в новом проекте
30 июн 2011
:
MAYHEM использовали человеческие останки на фестивале HELLFEST
20 июн 2011
:
Видео с выступления MAYHEM
14 фев 2011
:
MAYHEM поменяли гитариста
23 дек 2010
:
Видео с выступления MAYHEM
14 июл 2010
:
Концерт MAYHEM выйдет на виниле
19 ноя 2009
:
Фронтмен MAYHEM об аресте в Голландии
16 ноя 2009
:
MAYHEM арестованы в Голландии за разгром номера
8 июл 2009
:
Ударник MAYHEM на дебютном диске DEATH OF DESIRE
18 мар 2009
:
MAYHEM объявили имя нового турового гитариста
13 авг 2008
:
Из MAYHEM ушел гитарист
3 фев 2008
:
MAYHEM получили награду за лучший альбом
22 июн 2007
:
Два вокалиста MAYHEM работают вместе
4 мар 2007
:
Объявлена дата выхода нового диска MAYHEM
29 янв 2007
:
Новая композиция от MAYHEM
20 дек 2006
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MAYHEM завершили запись нового альбома
16 май 2006
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MAYHEM продлили контакт с SEASON OF MIST
24 авг 2005
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MAYHEM озаглавили новый альбом
15 июл 2005
:
MAYHEM выпустят коллекцию каверов и переизданий
11 янв 2005
:
MAYHEM номинированы на Grammy
сегодня
Новое видео
MAYHEM
"Daemon", новое видео группы MAYHEM, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из ЕР "Atavistic Black Disorder / Kommando", выходящего девятого июля.
Трек-лист:
Side A
01. Voces Ab Alta
02. Black Glass Communion
03. Everlasting Dying Flame
Side B
01. In Defense Of Our Future (DISCHARGE cover)
02. Hellnation (DEAD KENNEDYS cover)
03. Only Death (RUDIMENTARY PENI cover)
04. Commando (RAMONES cover)
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Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).