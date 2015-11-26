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Mayhem

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19 янв 2019 : 		 Трейлер к биопику MAYHEM

15 янв 2019 : 		 Трейлер к биопику MAYHEM

12 дек 2018 : 		 Переиздание MAYHEM доступно для прослушивания

11 окт 2018 : 		 Переиздание MAYHEM выйдет в декабре

4 авг 2018 : 		 Бокс-сет MAYHEM выйдет осенью

28 янв 2018 : 		 Видео с выступления MAYHEM

31 янв 2017 : 		 Концертный релиз MAYHEM выйдет весной

22 дек 2016 : 		 Новый концертный релиз MAYHEM доступен для прослушивания

7 дек 2016 : 		 Концертный релиз MAYHEM выйдет зимой

22 ноя 2016 : 		 Гитарист MAYHEM о клипе METALLICA

1 июл 2016 : 		 MAYHEM "медленно" готовят материал для нового альбома

29 мар 2016 : 		 MAYHEM выступили с тремя бывшими участниками

19 мар 2016 : 		 MAYHEM выступят с классическим вокалистом

5 янв 2016 : 		 MAYHEM планируют возврат к корням

13 окт 2015 : 		 Концертный релиз MAYHEM выйдет в ноябре

22 май 2014 : 		 Видео с выступления MAYHEM

30 апр 2014 : 		 Новая песня MAYHEM

9 апр 2014 : 		 Новая песня MAYHEM

20 мар 2014 : 		 Обложка и трек-лист нового альбома MAYHEM

7 мар 2014 : 		 MAYHEM отметят юбилей в Осло

19 фев 2014 : 		 Новая песня MAYHEM

14 ноя 2013 : 		 MAYHEM сводят новый альбом

2 июл 2013 : 		 Видео полного концерта MAYHEM

7 фев 2013 : 		 MAYHEM: интервью во время морского круиза Barge to Hell

29 сен 2012 : 		 MAYHEM в студии

16 авг 2012 : 		 MAYHEM работают над новым материалом
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Трейлер к биопику MAYHEM



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Официальный трейлер к биопику о MAYHEM "Lords Of Chaos", режиссёром которого был Jonas Åkerlund, доступен для просмотра ниже. Премьера фильма пройдёт 8 февраля, по запросу он будет доступен, начиная с 22 февраля.

MAYHEM - Official Video Trailer For Lords Of Chaos Biopic Released





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КомментарииСкрыть/показать 1 )

ВоваУпоров


19 янв 2019, 15:09		Этот фильм взорвет ваш мош! Надеюсь при съёмках ни одна церковь не пострадала.


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