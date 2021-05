сегодня



Новый ЕР MAYHEM выйдет летом



MAYHEM объявили о том, что девятого июля состоится релиз нового ЕР, получившего название "Atavistic Black Disorder / Kommando".



Трек-лист:



Side A



01. Voces Ab Alta



02. Black Glass Communion



03. Everlasting Dying Flame



Side B



01. In Defense Of Our Future (DISCHARGE cover)



02. Hellnation (DEAD KENNEDYS cover)



03. Only Death (RUDIMENTARY PENI cover)



04. Commando (RAMONES cover)







