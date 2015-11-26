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Mayhem

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19 апр 2021 : 		 MAYHEM получили награду

30 ноя 2020 : 		 Вокалист MAYHEM выпустил масло

30 авг 2020 : 		 Барабанщик MAYHEM: «Блэк-металл для меня — это осознание себя»

14 апр 2020 : 		 Гитарист MAYHEM: «У нас долги на 75 косых»

29 мар 2020 : 		 Видео с выступления MAYHEM в 2000

13 мар 2020 : 		 Тур MAYHEM и ABBATH отменен

27 дек 2019 : 		 NECROBUTCHER из MAYHEM о фильме "Lords Of Chaos"

8 ноя 2019 : 		 Новое видео MAYHEM

21 окт 2019 : 		 Новая песня MAYHEM

28 сен 2019 : 		 Видео с текстом от MAYHEM

12 сен 2019 : 		 Репетиции MAYHEM выйдут на виниле

31 авг 2019 : 		 Новая песня MAYHEM

26 авг 2019 : 		 Оформление нового альбома MAYHEM

15 авг 2019 : 		 Детали нового альбома MAYHEM

9 май 2019 : 		 Новый альбом MAYHEM выйдет в октябре

3 апр 2019 : 		 Байопик о MAYHEM выйдет на физических носителях в мае

14 фев 2019 : 		 Актёр, сыгравший Евронимуса из MAYHEM: «Он такой милашка»

24 янв 2019 : 		 Фрагмент нового фильма о MAYHEM

19 янв 2019 : 		 Трейлер к биопику MAYHEM

15 янв 2019 : 		 Трейлер к биопику MAYHEM

12 дек 2018 : 		 Переиздание MAYHEM доступно для прослушивания

11 окт 2018 : 		 Переиздание MAYHEM выйдет в декабре

4 авг 2018 : 		 Бокс-сет MAYHEM выйдет осенью

28 янв 2018 : 		 Видео с выступления MAYHEM

31 янв 2017 : 		 Концертный релиз MAYHEM выйдет весной

22 дек 2016 : 		 Новый концертный релиз MAYHEM доступен для прослушивания
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|||| 19 апр 2021

MAYHEM получили награду



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MAYHEM получили награда Spellemannprisen в номинации Honorary Award Winner Of The Year. Лучшими в разделе металла стал коллектив OKKULTOKRATI с альбомом La ilden lyse.

MAYHEM Named Honorary Award Winner Of The Year At NorwayвЂ™s Spellemannprisen Awards



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