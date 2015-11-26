Новая песня DANKO JONES

DANKO JONES выпустят новую работу, получившую название "A Rock Supreme", 26 апреля на M-Theory Audio (США), Rise Above (Великобритания ), Indica (Канада, Австралия и Новая Зеландия) и AFM (в остальных странах.). Продюсером материала был GGGarth Richardson (RAGE AGAINST THE MACHINE, RED HOT CHILI PEPPERS, RISE AGAINST, BIFFY CLYRO), за оформление отвечал Ulf Lunden (GRAVEYARD, EUROPE, BOMBUS), а трек-лист выглядит следующим образом:
01. I'm In A Band
02. I Love Love
03. We're Crazy
04. Dance Dance Dance
05. Lipstick City
06. Fists Up High
07. Party
08. You Got Today
09. That Girl
10. Burn In Hell
11. You Can't Keep Us Down
Композиция "I'm In A Band" доступна для прослушивания ниже.
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