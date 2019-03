сегодня



Новая песня DANKO JONES



DANKO JONES выпустят новую работу, получившую название "A Rock Supreme", 26 апреля на M-Theory Audio (США), Rise Above (Великобритания ), Indica (Канада, Австралия и Новая Зеландия) и AFM (в остальных странах.). Продюсером материала был GGGarth Richardson (RAGE AGAINST THE MACHINE, RED HOT CHILI PEPPERS, RISE AGAINST, BIFFY CLYRO), за оформление отвечал Ulf Lunden (GRAVEYARD, EUROPE, BOMBUS), а трек-лист выглядит следующим образом:



01. I'm In A Band



02. I Love Love



03. We're Crazy



04. Dance Dance Dance



05. Lipstick City



06. Fists Up High



07. Party



08. You Got Today



09. That Girl



10. Burn In Hell



11. You Can't Keep Us Down



Композиция "I'm In A Band" доступна для прослушивания ниже.























