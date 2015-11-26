Видео с текстом DANKO JONES

"I'm In A Band", новое видео группы DANKO JONES, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "A Rock Supreme", выходящего 26 апреля на M-Theory Audio (США), Rise Above (Великобритания ), Indica (Канада, Австралия и Новая Зеландия) и AFM (в остальных странах).
Трек-лист:
01. I'm In A Band
02. I Love Love
03. We're Crazy
04. Dance Dance Dance
05. Lipstick City
06. Fists Up High
07. Party
08. You Got Today
09. That Girl
10. Burn In Hell
11. You Can't Keep Us Down
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