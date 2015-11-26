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Видео с текстом DANKO JONES



"I'm In A Band", новое видео группы DANKO JONES, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "A Rock Supreme", выходящего 26 апреля на M-Theory Audio (США), Rise Above (Великобритания ), Indica (Канада, Австралия и Новая Зеландия) и AFM (в остальных странах).



Трек-лист:



01. I'm In A Band

02. I Love Love

03. We're Crazy

04. Dance Dance Dance

05. Lipstick City

06. Fists Up High

07. Party

08. You Got Today

09. That Girl

10. Burn In Hell

11. You Can't Keep Us Down



















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