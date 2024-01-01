Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register
MENU LOGO
×
СОБЫТИЯ
Новости
Новости.Рус
Видео
Концерты
Репортажи
МУЗЫКА
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
ИСКУССТВО
Графика
ОБЩЕНИЕ
Форум
Ссылки
Контакты

LOGIN
Новости
*SLAYER вернулись! 72
*Вокалист DISTURBED: «Когда вы прижимаете дикое животное к ст... 36
*Жена гитариста SLAYER о предстоящих концертах 26
*Лидер MEGADETH: «Секрет успеха? Просто не быть злобным м*дак... 21
*AMORPHIS начнут запись в конце года 21
*Новое видео BLAZE BAYLEY 12
*Барабанщик KREATOR исполняет 12
*ROBERT TRUJILLO в новом видео APOCALYPTICA 11
*Слушания по делу лидера ICED EARTH перенесут 11
*BRUCE DICKINSON: «Люблю бродить по кладбищу — это поднимает ... 9
Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*SLAYER вернулись! 72
*Вокалист DISTURBED: «Когда вы прижимаете дикое животное к ст... 36
*Жена гитариста SLAYER о предстоящих концертах 26
*Лидер MEGADETH: «Секрет успеха? Просто не быть злобным м*дак... 21
*AMORPHIS начнут запись в конце года 21
[= ||| все новости группы



*

Danko Jones

*



25 фев 2024 : 		 Нереализованный трек DANKO JONES

8 сен 2023 : 		 Новое видео DANKO JONES

13 авг 2023 : 		 Концертное видео DANKO JONES

10 июл 2023 : 		 Видео с текстом от DANKO JONES

29 май 2023 : 		 Новое видео DANKO JONES

14 май 2023 : 		 Видео с выступления DANKO JONES

15 апр 2023 : 		 Новая песня DANKO JONES

12 дек 2022 : 		 DANKO JONES исполнили хит WHAM!

31 май 2022 : 		 ЕР DANKO JONES выйдет на виниле

11 апр 2022 : 		 Новое видео DANKO JONES

2 мар 2022 : 		 DANKO JONES и друзья исполняют песню ELTON'a JOHN'a

23 сен 2021 : 		 Видео с выступления DANKO JONES

29 авг 2021 : 		 Новое видео DANKO JONES

2 авг 2021 : 		 Видео с текстом от DANKO JONES

18 июн 2021 : 		 Новое видео DANKO JONES

14 июн 2021 : 		 Новая песня DANKO JONES

26 май 2021 : 		 DANKO JONES впервые стали первыми в Германии

18 май 2021 : 		 DANKO JONES не удивлён скептическому взгляду вокалиста METALLICA на вакцину

18 апр 2021 : 		 Новая песня DANKO JONES

15 мар 2021 : 		 Новое видео DANKO JONES

12 мар 2021 : 		 Обложка и трек-лист нового альбома DANKO JONES

25 ноя 2020 : 		 DANKO JONES присоединился к CHARLIE BENANTE для исполнения попурри IRON MAIDEN, JUDAS PRIEST

22 май 2020 : 		 Профессиональное видео полного выступления DANKO JONES

16 май 2020 : 		 Профессиональное видео с выступления DANKO JONES

12 май 2020 : 		 Стрим от DANKO JONES

5 апр 2020 : 		 DANKO JONES 5$ с каждой футболкой отправляют на борьбу с COVID-19
Показать далее
| - |

|||| сегодня

Нереализованный трек DANKO JONES



zoom
"Waiting For You", ранее нереализованный трек DANKO JONES, записанный в рамках работы над альбомом Electric Sounds, доступен для прослушивания ниже.

DANKO JONES Present Previously Unreleased Electric Sounds Bonus Track "Waiting For You"; Audio




Like!+0Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать

Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).



Сообщений нет

просмотров: 102

 ||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2024 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом