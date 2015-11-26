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Danko Jones

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18 апр 2021 : 		 Новая песня DANKO JONES

15 мар 2021 : 		 Новое видео DANKO JONES

12 мар 2021 : 		 Обложка и трек-лист нового альбома DANKO JONES

25 ноя 2020 : 		 DANKO JONES присоединился к CHARLIE BENANTE для исполнения попурри IRON MAIDEN, JUDAS PRIEST

22 май 2020 : 		 Профессиональное видео полного выступления DANKO JONES

16 май 2020 : 		 Профессиональное видео с выступления DANKO JONES

12 май 2020 : 		 Стрим от DANKO JONES

5 апр 2020 : 		 DANKO JONES 5$ с каждой футболкой отправляют на борьбу с COVID-19

23 янв 2020 : 		 DANKO JONES о европейском туре

20 янв 2020 : 		 DANKO JONES: «Да забейте вы на Зал Славы...»

1 ноя 2019 : 		 DANKO JONES: «Американская аудитория порой не даёт группам разогрева никаких шансов»

21 сен 2019 : 		 Новое видео DANKO JONES

16 июл 2019 : 		 DANKO JONES выпустили новую версию нового альбома

17 апр 2019 : 		 Danko Jones защитил Paul'a Stanley от обвинений в использовании фонограммы в прощальном туре KISS: «Это его личное дело»

17 апр 2019 : 		 Видео с текстом DANKO JONES

10 апр 2019 : 		 DANKO JONES о зажёванных кассетах и сложности быть в рок-группе

19 мар 2019 : 		 Видео с текстом DANKO JONES

17 мар 2019 : 		 Новая песня DANKO JONES

23 фев 2019 : 		 Новое видео DANKO JONES

26 янв 2019 : 		 Новый альбом DANKO JONES выйдет весной

11 янв 2019 : 		 Новое видео DANKO JONES

3 ноя 2018 : 		 Новая песня DANKO JONES

7 окт 2018 : 		 Новое видео DANKO JONES

23 сен 2018 : 		 Новая песня DANKO JONES

20 авг 2018 : 		 Профессиональное видео полного выступления DANKO JONES

29 июл 2018 : 		 Акустика от DANKO JONES
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Новая песня DANKO JONES



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"Flaunt It", новая песня группы DANKO JONES, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из нового альбома "Power Trio", выходящего 27 августа.

Трек-лист:

"I Want Out"
"Good Lookin'"
"Saturday"
"Ship Of Lies"
"Raise Some Hell"
"Blue Jean Denim Jumpsuit"
"Get To You"
"Dangerous Kiss"
"Let’s Rock Together"
"Flaunt It"
"Start The Show" (feat. Phil Campbell)

DANKO JONES - New Single "Flaunt It" Streaming



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