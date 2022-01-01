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*MICHAEL SCHENKER — o K.K. DOWNING'е: «Зачем он врёт?» 15
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Danko Jones

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ЕР DANKO JONES выйдет на виниле



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DANKO JONES сообщили о том, что по случаю юбилея планируют выпустить виниловую версию дебютного ЕР "Danko Jones", ремастеринг которого сделал Harry Hess (Harem Scarem).

Трек-лист:

Side A 
"Sugar Chocolate"
"Never Again"


Side B
"Big Bed" 
"Hit Song" 
"Fucked Up"

DANKO JONES - Self-Titled EP From 1998 Available On Vinyl For The First Time




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