ЕР DANKO JONES выйдет на виниле



DANKO JONES сообщили о том, что по случаю юбилея планируют выпустить виниловую версию дебютного ЕР "Danko Jones", ремастеринг которого сделал Harry Hess (Harem Scarem).



Трек-лист:



Side A

"Sugar Chocolate"

"Never Again"





Side B

"Big Bed"

"Hit Song"

"Fucked Up"







