Видео с текстом от DANKO JONES

"Start The Show", новое видео с текстом от группы DANKO JONES, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "Power Trio", выходящего 27 августа.
Трек-лист:
"I Want Out"
"Good Lookin'"
"Saturday"
"Ship Of Lies"
"Raise Some Hell"
"Blue Jean Denim Jumpsuit"
"Get To You"
"Dangerous Kiss"
"Let’s Rock Together"
"Flaunt It"
"Start The Show" (feat. Phil Campbell)
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