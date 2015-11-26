Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register

Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*DARKSIDE TOP 2018 : Результаты 105
*Вокалист U.D.O. проигнорировал совет врачей не ехать в тур 40
*Robbie Williams издевается над гитаристом LED ZEPPELIN, вклю... 35
*Бывший вокалист ACCEPT: «Нынешний вокалист ACCEPT звучит как... 24
*MANOWAR нашли гитариста 24
[= ||| все новости группы



*

Danko Jones

*



26 янв 2019 : 		 Новый альбом DANKO JONES выйдет весной

11 янв 2019 : 		 Новое видео DANKO JONES

3 ноя 2018 : 		 Новая песня DANKO JONES

7 окт 2018 : 		 Новое видео DANKO JONES

23 сен 2018 : 		 Новая песня DANKO JONES

20 авг 2018 : 		 Профессиональное видео полного выступления DANKO JONES

29 июл 2018 : 		 Акустика от DANKO JONES

15 фев 2018 : 		 DANKO JONES приступили к записи

25 сен 2017 : 		 Видео с текстом DANKO JONES

11 июл 2017 : 		 Профессиональная видеосъёмка выступления DANKO JONES на Graspop 2017

8 июл 2017 : 		 Концертное видео DANKO JONES

22 мар 2017 : 		 Видео с выступления DANKO JONES

3 мар 2017 : 		 Рассказ о лимитированной версии нового альбома DANKO JONES

22 фев 2017 : 		 Новое видео DANKO JONES

6 фев 2017 : 		 Профессиональное видео с выступления DANKO JONES

28 янв 2017 : 		 Новая песня DANKO JONES

14 дек 2016 : 		 Новый альбом DANKO JONES выйдет весной

10 май 2016 : 		 Видео с выступления DANKO JONES

18 янв 2016 : 		 Вокалистка LACUNA COIL в песне DANKO JONES

15 янв 2016 : 		 Трейлер концертного релиза DANKO JONES

2 окт 2015 : 		 Видео с текстом от DANKO JONES

18 июл 2015 : 		 Концертное видео DANKO JONES

13 фев 2015 : 		 Новое видео DANKO JONES

10 янв 2015 : 		 Новая песня DANKO JONES

14 ноя 2014 : 		 Новый альбом DANKO JONES выйдет в феврале

16 окт 2014 : 		 DANKO JONES джемуют DOWN
Показать далее
| - |
|||| сегодня

Новый альбом DANKO JONES выйдет весной



*
zoom
*
* *
DANKO JONES выпустят новую работу, получившую название "A Rock Supreme", 26 апреля на M-Theory Audio (США), Rise Above (Великобритания ), Indica (Канада, Австралия и Новая Зеландия) и AFM (в остальных странах.). Продюсером материала был GGGarth Richardson (RAGE AGAINST THE MACHINE, RED HOT CHILI PEPPERS, RISE AGAINST, BIFFY CLYRO), за оформление отвечал Ulf Lunden (GRAVEYARD, EUROPE, BOMBUS), а трек-лист выглядит следующим образом:

01. I'm In A Band

02. I Love Love

03. We're Crazy

04. Dance Dance Dance

05. Lipstick City

06. Fists Up High

07. Party

08. You Got Today

09. That Girl

10. Burn In Hell

11. You Can't Keep Us Down



DANKO JONES To Release 'A Rock Supreme' Album In April






Like!+0Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать

Сообщений нет



Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).





просмотров: 70

||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Abney Park Рейтинг@Mail.ru

1997-2019 © Russian Darkside e-Zine.    Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом