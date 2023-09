сегодня



Новое видео DANKO JONES



"Get High?", новое видео группы DANKO JONES, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "Electric Sounds", выходящего 15 сентября.



Трек-лист:



"Guess Who's Back"

"Good Time"

"Electric Sounds"

"Get High?"

"Stiff Competition"

"She's My Baby"

"Eye For An Eye"

"I Like It"

"Let's Make Out"

"What Goes Around"

"Shake Your City"







+0 -0



просмотров: 145