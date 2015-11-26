DANKO JONES не удивлён скептическому взгляду вокалиста METALLICA на вакцину

«Ну начнём с того, что я совсем не удивлён. Во-вторых, при поездке в некоторые страны и так требуется подтверждение вакцинации против жёлтой лихорадки, полиомиелита и менингококкового менингита. Почему же James, учитывая все его многолетние гастроли, не знает об этом?»
И затем он добавил ещё одно сообщение:
«Позвольте мне повторить, потому что мне пишет куча фанатов METALLICA... Hetfield публично заявляет, что он "скептически" относится к вакцинам против Covid, а принимая во внимание его высокое положение, это чрезвычайно безответственно и способствует созданию ещё большей нерешительности в отношении вакцин, чем уже и так есть».
gravitgroove
Chillato
Sandro
rattle_snake
FCSR
FaycT
Потому что с ограничениями жить продолжать всем.
Потому что никто не знает, сколько будет действовать вакцина.
Потому что чем шире хождение инфекции, тем быстрее может появиться вариант, который вакцинами не тормозится.
Потому что если всем достаточно синхронно привиться, ещё остаётся шанс задавить дрянь на корню, а не ждать каждые несколько возвращения хренотени, которая будет выкашивать людей миллионами.
Потому что людей жалко.
Sandro
rattle_snake
kircore
Безответственно не скептически относиться, а заявлять, что вакцина эффективна и безопасна, когда это абсолютно не так.
Sandro
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