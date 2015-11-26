18 май 2021



DANKO JONES не удивлён скептическому взгляду вокалиста METALLICA на вакцину



DANKO JONES не удивился скептическим высказываниям вокалиста METALLICA о вакцинации:



«Ну начнём с того, что я совсем не удивлён. Во-вторых, при поездке в некоторые страны и так требуется подтверждение вакцинации против жёлтой лихорадки, полиомиелита и менингококкового менингита. Почему же James, учитывая все его многолетние гастроли, не знает об этом?»



И затем он добавил ещё одно сообщение:



«Позвольте мне повторить, потому что мне пишет куча фанатов METALLICA... Hetfield публично заявляет, что он "скептически" относится к вакцинам против Covid, а принимая во внимание его высокое положение, это чрезвычайно безответственно и способствует созданию ещё большей нерешительности в отношении вакцин, чем уже и так есть».







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