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Danko Jones

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18 май 2021 : 		 DANKO JONES не удивлён скептическому взгляду вокалиста METALLICA на вакцину

18 апр 2021 : 		 Новая песня DANKO JONES

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25 ноя 2020 : 		 DANKO JONES присоединился к CHARLIE BENANTE для исполнения попурри IRON MAIDEN, JUDAS PRIEST

22 май 2020 : 		 Профессиональное видео полного выступления DANKO JONES

16 май 2020 : 		 Профессиональное видео с выступления DANKO JONES

12 май 2020 : 		 Стрим от DANKO JONES

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23 янв 2020 : 		 DANKO JONES о европейском туре

20 янв 2020 : 		 DANKO JONES: «Да забейте вы на Зал Славы...»

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21 сен 2019 : 		 Новое видео DANKO JONES

16 июл 2019 : 		 DANKO JONES выпустили новую версию нового альбома

17 апр 2019 : 		 Danko Jones защитил Paul'a Stanley от обвинений в использовании фонограммы в прощальном туре KISS: «Это его личное дело»

17 апр 2019 : 		 Видео с текстом DANKO JONES

10 апр 2019 : 		 DANKO JONES о зажёванных кассетах и сложности быть в рок-группе

19 мар 2019 : 		 Видео с текстом DANKO JONES

17 мар 2019 : 		 Новая песня DANKO JONES

23 фев 2019 : 		 Новое видео DANKO JONES

26 янв 2019 : 		 Новый альбом DANKO JONES выйдет весной

11 янв 2019 : 		 Новое видео DANKO JONES

3 ноя 2018 : 		 Новая песня DANKO JONES

7 окт 2018 : 		 Новое видео DANKO JONES

23 сен 2018 : 		 Новая песня DANKO JONES

20 авг 2018 : 		 Профессиональное видео полного выступления DANKO JONES
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|||| 18 май 2021

DANKO JONES не удивлён скептическому взгляду вокалиста METALLICA на вакцину



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DANKO JONES не удивился скептическим высказываниям вокалиста METALLICA о вакцинации:

«Ну начнём с того, что я совсем не удивлён. Во-вторых, при поездке в некоторые страны и так требуется подтверждение вакцинации против жёлтой лихорадки, полиомиелита и менингококкового менингита. Почему же James, учитывая все его многолетние гастроли, не знает об этом?»

И затем он добавил ещё одно сообщение:

«Позвольте мне повторить, потому что мне пишет куча фанатов METALLICA... Hetfield публично заявляет, что он "скептически" относится к вакцинам против Covid, а принимая во внимание его высокое положение, это чрезвычайно безответственно и способствует созданию ещё большей нерешительности в отношении вакцин, чем уже и так есть».

DANKO JONES Is



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КомментарииСкрыть/показать 10 )

gravitgroove


18 май 2021, 19:41		"Ваше мнение очень важно для нас, пожалуйста, оставайтесь на линии..."

Chillato


18 май 2021, 19:42		Хэтфилд перепутал опять вакцинацию с кодировкой))

Sandro


18 май 2021, 20:31		Хэтфилд на Боню чтоли подписан?!

rattle_snake


18 май 2021, 21:04		заепали... ширяйте .. че до людей то доебываетесь)) К сожалению, ни одна вакцина не может дать стопроцентной гарантии от заражения, хотя и существенно снижает риски. Грамотная вакцинация (с соблюдением нужного интервала между дозами) способна натренировать иммунную систему реагировать на вирус должным образом. Поэтому, даже если заражение все же произойдет, болезнь пройдет в значительно более легкой форме, а вероятнее всего – бессимптомно. что так переживать то тогда о не привитых?)) и делать из них изгоев общества?вы хоть говно жрите ,почему все должны это делать?

FCSR


18 май 2021, 21:22		Этому активисту-комсомольцу всё неймётся.

FaycT


18 май 2021, 23:42		>>что так переживать то тогда о не привитых?))

Потому что с ограничениями жить продолжать всем.

Потому что никто не знает, сколько будет действовать вакцина.

Потому что чем шире хождение инфекции, тем быстрее может появиться вариант, который вакцинами не тормозится.

Потому что если всем достаточно синхронно привиться, ещё остаётся шанс задавить дрянь на корню, а не ждать каждые несколько возвращения хренотени, которая будет выкашивать людей миллионами.

Потому что людей жалко.

Sandro


18 май 2021, 23:55		Россия сейчас занимает 1-2 место в мире по количеству трупов от ковида. Если все так и дальше продолжится, то кто платить налоги и поднимать страну с колен будет?!

rattle_snake


19 май 2021, 00:10		FaycT - действие вакцины внимательно читали? почитайте.. там и ограничениях и обо всем остальном.. а кто поднимать страну с колен будет?!бутин балодя и его друганы из сообщества едрасни!! меры и губеры охранички фсошники любой регион в миг поднимут ...с колен и сразу раком...

kircore


19 май 2021, 00:37		Опять этот бомж прорвался в новостную повестку.
Безответственно не скептически относиться, а заявлять, что вакцина эффективна и безопасна, когда это абсолютно не так.

Sandro


19 май 2021, 00:43		Опасно впринципе на улицу выходить. Ты когда выходишь из подъезда тебе на голову кирпич может прилететь xD


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