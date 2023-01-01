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*XXV — бабка ягодка опять! 62
*PETER BALTES стал официальным членом U.D.O. и DIRKSCHNEIDER 39
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Danko Jones

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Новая песня DANKO JONES



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"Guess Who's Back", новая песня группы DANKO JONES, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят с альбома "Electric Sounds", запланированного к выходу 15 сентября 2023 года на лейбле Sonic Unyon в Канаде и AFM Records/Believe в остальном мире.

"Мы очень рады вернуться на AFM. Это похоже на возвращение домой, так что пусть праздник начнется с запуска Electric Sounds!", — сказал DANKO о возвращении на немецкий лейбл.

"Предстоящий альбом группы будет их лучшей работой на сегодняшний день", — заявил Нильс Васко, старший директор по репертуару. "Конечно, мы уже смогли послушать новую пластинку, и она потрясающая! Мы всегда поддерживали контактс DANKO и его командой и очень рады снова двигаться в том же направлении".

Группе Danko Jones больше 20 лет. В активе у коллектива полные залы по всему миру, а также совместные гастроли с Guns N Roses, Motörhead, Volbeat, Rolling Stones и Ozzy. Фронтмен группы Danko принял участие в записи одной из самых популярных песен Volbeat “Black Rose”. Может быть кто-то помнит, что в 2010 году группа выступала в Москве и Санкт-Петербурге на разогреве у Guns N' Roses.

Трек-лист:
"Guess Who's Back"
"Good Time"
"Electric Sounds"
"Get High?"
"Stiff Competition"
"She's My Baby"
"Eye For An Eye"
"I Like It"
"Let's Make Out"
"What Goes Around"
"Shake Your City"

DANKO JONES To Release Electric Sounds Album In September; "Guess Who's Back" Lyric Video Posted




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