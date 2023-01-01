Новая песня DANKO JONES

"Guess Who's Back", новая песня группы DANKO JONES, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят с альбома "Electric Sounds", запланированного к выходу 15 сентября 2023 года на лейбле Sonic Unyon в Канаде и AFM Records/Believe в остальном мире.
"Мы очень рады вернуться на AFM. Это похоже на возвращение домой, так что пусть праздник начнется с запуска Electric Sounds!", — сказал DANKO о возвращении на немецкий лейбл.
"Предстоящий альбом группы будет их лучшей работой на сегодняшний день", — заявил Нильс Васко, старший директор по репертуару. "Конечно, мы уже смогли послушать новую пластинку, и она потрясающая! Мы всегда поддерживали контактс DANKO и его командой и очень рады снова двигаться в том же направлении".
Группе Danko Jones больше 20 лет. В активе у коллектива полные залы по всему миру, а также совместные гастроли с Guns N Roses, Motörhead, Volbeat, Rolling Stones и Ozzy. Фронтмен группы Danko принял участие в записи одной из самых популярных песен Volbeat “Black Rose”. Может быть кто-то помнит, что в 2010 году группа выступала в Москве и Санкт-Петербурге на разогреве у Guns N' Roses.
Трек-лист:
"Guess Who's Back"
"Good Time"
"Electric Sounds"
"Get High?"
"Stiff Competition"
"She's My Baby"
"Eye For An Eye"
"I Like It"
"Let's Make Out"
"What Goes Around"
"Shake Your City"
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