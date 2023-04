сегодня



Новая песня DANKO JONES



"Guess Who's Back", новая песня группы DANKO JONES, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят с альбома "Electric Sounds", запланированного к выходу 15 сентября 2023 года на лейбле Sonic Unyon в Канаде и AFM Records/Believe в остальном мире.



"Мы очень рады вернуться на AFM. Это похоже на возвращение домой, так что пусть праздник начнется с запуска Electric Sounds!", — сказал DANKO о возвращении на немецкий лейбл.



"Предстоящий альбом группы будет их лучшей работой на сегодняшний день", — заявил Нильс Васко, старший директор по репертуару. "Конечно, мы уже смогли послушать новую пластинку, и она потрясающая! Мы всегда поддерживали контактс DANKO и его командой и очень рады снова двигаться в том же направлении".



Группе Danko Jones больше 20 лет. В активе у коллектива полные залы по всему миру, а также совместные гастроли с Guns N Roses, Motörhead, Volbeat, Rolling Stones и Ozzy. Фронтмен группы Danko принял участие в записи одной из самых популярных песен Volbeat “Black Rose”. Может быть кто-то помнит, что в 2010 году группа выступала в Москве и Санкт-Петербурге на разогреве у Guns N' Roses.



Трек-лист:

"Guess Who's Back"

"Good Time"

"Electric Sounds"

"Get High?"

"Stiff Competition"

"She's My Baby"

"Eye For An Eye"

"I Like It"

"Let's Make Out"

"What Goes Around"

"Shake Your City"







