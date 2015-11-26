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Danko Jones

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DANKO JONES защитил Paul'a Stanley от обвинений в использовании фонограммы в прощальном туре KISS: «Это его личное дело»



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С тех самых пор, как прощальный тур KISS "End Of The Road" только начался в конце января, в интернете не утихают разговоры о том, что Paul Stanley предположительно поёт под фонограмму. Это предположение подкрепляется тем фактом, что последние несколько лет Stanley испытывал определённые трудности при исполнении высоких нот в классических композициях группы.

В недавнем интервью с Барбарой Касертой с итальянской радиостанции Linea Rock Danko Jones — самопровозглашённый большой фанат KISS — поделился своими соображениями по поводу прощального тура группы, а также о том, волнует ли его тот факт, что KISS используют фонограмму во время живых выступлений.

«Прежде всего спасибо за то, что предоставили мне возможность выбрать вариант "меня это не волнует", потому что это действительно так — не волнует совершенно. Я говорю так, потому что это не моя группа — это их группа — поэтому меня вообще не парит, чем они занимаются.

Как по мне, они сделали очень много ошибок, но при этом приняли и настолько же немалое количество правильных решений и добились успеха. Что привлекает меня в KISS, так это то, что они могут иметь огромный успех, несмотря на все свои ошибки. И вот, например, сам этот тур "End Of [The Road]" — это тоже ошибка. А что до Paul'а Stanley с его фонограммой — так это его личное дело. Я знаю, что существуют некоторые проблемы с его вокалом, в то время как с его выступлениями никаких проблем нет. Он выглядит просто потрясающе. Так что тут такое дело. То же самое было бы, если бы он пел как соловей, но при этом не мог бы передвигаться по сцене так, чтобы не упасть на собственный зад. Это тоже стало бы равнозначной проблемой. Поэтому меня это совершенно не волнует».

Что меня действительно волнует, так это то, что Tommy [Thayer'у, гитара] и Eric'у [Singer'у, барабаны] следует придумать свой собственный грим — и всё. Если они хотят устроить прощальный тур длиной в три года, это их дело. Если люди будут готовы на это прийти, то они будут играть. В конце концов они не знают, чем ещё заняться, кроме как тратить собственные деньги. Поэтому если это сможет разогнать их скуку, то просто радуйтесь жизни, если люди подтянутся. Главное — не задирайте слишком цену, потому что вам деньги не нужны, просто позвольте как можно большему количеству людей — насколько это возможно — увидеть шоу. Это всё, что у меня есть сказать. И порвите всех. А выгорит ли дело, сможете ли вы спеть круто, как в семьдесят шестом, или не очень, — кому какое дело, если люди всё равно придут. Но вот Tommy и Eric — я всегда это говорил — у них должен быть свой собственный грим».



DANKO JONES Says He Doesn




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КомментарииСкрыть/показать 4 )

Alex_Stein


17 апр 2019, 17:45		Да что же это за эксперт то такой новый?! )))

StygianSaviour


17 апр 2019, 18:06		Ну так а у людей личное дело критиковать за фонограмму. Сука, каждому в 2019 нужен защитник, а то люди разучились что-то делать кроме как оскорбляться. Счастливо живут.

Reflection


17 апр 2019, 18:19		Кого бы мне тоже защитить?

Jack of Diamonds


17 апр 2019, 19:11		давай я деньги на принтере распечатаю и ими за билет на концерт расплачусь.


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