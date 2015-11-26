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Danko Jones

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17 апр 2019 : 		 Видео с текстом DANKO JONES

10 апр 2019 : 		 DANKO JONES о зажёванных кассетах и сложности быть в рок-группе

19 мар 2019 : 		 Видео с текстом DANKO JONES

17 мар 2019 : 		 Новая песня DANKO JONES

23 фев 2019 : 		 Новое видео DANKO JONES

26 янв 2019 : 		 Новый альбом DANKO JONES выйдет весной

11 янв 2019 : 		 Новое видео DANKO JONES

3 ноя 2018 : 		 Новая песня DANKO JONES

7 окт 2018 : 		 Новое видео DANKO JONES

23 сен 2018 : 		 Новая песня DANKO JONES

20 авг 2018 : 		 Профессиональное видео полного выступления DANKO JONES

29 июл 2018 : 		 Акустика от DANKO JONES

15 фев 2018 : 		 DANKO JONES приступили к записи

25 сен 2017 : 		 Видео с текстом DANKO JONES

11 июл 2017 : 		 Профессиональная видеосъёмка выступления DANKO JONES на Graspop 2017

8 июл 2017 : 		 Концертное видео DANKO JONES

22 мар 2017 : 		 Видео с выступления DANKO JONES

3 мар 2017 : 		 Рассказ о лимитированной версии нового альбома DANKO JONES

22 фев 2017 : 		 Новое видео DANKO JONES

6 фев 2017 : 		 Профессиональное видео с выступления DANKO JONES

28 янв 2017 : 		 Новая песня DANKO JONES

14 дек 2016 : 		 Новый альбом DANKO JONES выйдет весной

10 май 2016 : 		 Видео с выступления DANKO JONES

18 янв 2016 : 		 Вокалистка LACUNA COIL в песне DANKO JONES

15 янв 2016 : 		 Трейлер концертного релиза DANKO JONES

2 окт 2015 : 		 Видео с текстом от DANKO JONES
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Видео с текстом DANKO JONES



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"Lipstick City", официальное видео с текстом от группы DANKO JONES, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из грядущего нового альбома коллектива "A Rock Supreme", выходящего 26 апреля.



DANKO JONES:










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