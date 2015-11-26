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Видео с текстом DANKO JONES



"Lipstick City", официальное видео с текстом от группы DANKO JONES, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из грядущего нового альбома коллектива "A Rock Supreme", выходящего 26 апреля.



























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