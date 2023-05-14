Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register
MENU LOGO
×
СОБЫТИЯ
Новости
Новости.Рус
Видео
Концерты
Репортажи
МУЗЫКА
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
ИСКУССТВО
Графика
ОБЩЕНИЕ
Форум
Ссылки
Контакты

LOGIN
Новости
*SUM 41 всё 57
*JASON NEWSTED выступил в защиту барабанщика METALLICA 50
*Фронтмен METALLICA — о гитаристе PANTERA: «Мы вдохновляли др... 44
*Барабанщик METALLICA: «Мы всё ещё чувствуем себя не в своей ... 23
*DAVID ELLEFSON — о сожалении DAVE'a MUSTAINE'a об увольнении... 17
*THE AGONIST всё 16
*BOBBY BLOTZER: «RATT всегда были круче MÖTLEY CRÜE... 15
*Гитарист METALLICA: «Я был очень шаловлив!» 14
*ROBERT TRUJILLO назвал любимый альбом METALLICA 12
*DEE SNIDER: «Для меня было честью принять приглашение на гей... 11
Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*SUM 41 всё 57
*JASON NEWSTED выступил в защиту барабанщика METALLICA 50
*Фронтмен METALLICA — о гитаристе PANTERA: «Мы вдохновляли др... 44
*Барабанщик METALLICA: «Мы всё ещё чувствуем себя не в своей ... 23
*DAVID ELLEFSON — о сожалении DAVE'a MUSTAINE'a об увольнении... 17
[= ||| все новости группы



*

Danko Jones

*



14 май 2023 : 		 Видео с выступления DANKO JONES

15 апр 2023 : 		 Новая песня DANKO JONES

12 дек 2022 : 		 DANKO JONES исполнили хит WHAM!

31 май 2022 : 		 ЕР DANKO JONES выйдет на виниле

11 апр 2022 : 		 Новое видео DANKO JONES

2 мар 2022 : 		 DANKO JONES и друзья исполняют песню ELTON'a JOHN'a

23 сен 2021 : 		 Видео с выступления DANKO JONES

29 авг 2021 : 		 Новое видео DANKO JONES

2 авг 2021 : 		 Видео с текстом от DANKO JONES

18 июн 2021 : 		 Новое видео DANKO JONES

14 июн 2021 : 		 Новая песня DANKO JONES

26 май 2021 : 		 DANKO JONES впервые стали первыми в Германии

18 май 2021 : 		 DANKO JONES не удивлён скептическому взгляду вокалиста METALLICA на вакцину

18 апр 2021 : 		 Новая песня DANKO JONES

15 мар 2021 : 		 Новое видео DANKO JONES

12 мар 2021 : 		 Обложка и трек-лист нового альбома DANKO JONES

25 ноя 2020 : 		 DANKO JONES присоединился к CHARLIE BENANTE для исполнения попурри IRON MAIDEN, JUDAS PRIEST

22 май 2020 : 		 Профессиональное видео полного выступления DANKO JONES

16 май 2020 : 		 Профессиональное видео с выступления DANKO JONES

12 май 2020 : 		 Стрим от DANKO JONES

5 апр 2020 : 		 DANKO JONES 5$ с каждой футболкой отправляют на борьбу с COVID-19

23 янв 2020 : 		 DANKO JONES о европейском туре

20 янв 2020 : 		 DANKO JONES: «Да забейте вы на Зал Славы...»

1 ноя 2019 : 		 DANKO JONES: «Американская аудитория порой не даёт группам разогрева никаких шансов»

21 сен 2019 : 		 Новое видео DANKO JONES

16 июл 2019 : 		 DANKO JONES выпустили новую версию нового альбома
Показать далее
| - |

|||| 14 май 2023

Видео с выступления DANKO JONES



zoom
Видео с выступления DANKO JONES, состоявшегося в рамках Wacken Open Air 2022, доступно для просмотра ниже.

DANKO JONES Live At Wacken Open Air 2022; Pro-Shot Video Posted




Like!+0Dislike!-2


КомментарииСкрыть/показать 1 )

Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).

14 май 2023
gravitgroove
Какое же говно обосанное.

просмотров: 176

 ||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2023 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом