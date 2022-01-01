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DANKO JONES и друзья исполняют песню ELTON'a JOHN'a



DANKO JONES вместе с друзьями исполнил классическую тему ELTON JOHN "Saturday Night's Alright For Fighting".



Состав:



Вокал: Danko Jones

Гитара: Bob Vennum (The BellRays)

Бас: Steven McDonald (Redd Kross / Melvins)

Барабаны: John Sherman (Red Fang)

Гитара: Mike Squires (Duff McKagan's Loaded)







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