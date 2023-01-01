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*UDO DIRKSCHNEIDER: «Мой диапазон стал шире» 48
*DIRKSCHNEIDER исполняет ACCEPT 41
*Лидер MEGADETH: «Я был важнейшим слагаемым успеха METALLICA» 41
*JEFF YOUNG: «Что это рыжее себе вообще позволяет7» 38
*Гитарист ASKING ALEXANDRIA: «Ню-металл - лучшее время для ме... 32
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Danko Jones

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10 июл 2023 : 		 Видео с текстом от DANKO JONES

29 май 2023 : 		 Новое видео DANKO JONES

14 май 2023 : 		 Видео с выступления DANKO JONES

15 апр 2023 : 		 Новая песня DANKO JONES

12 дек 2022 : 		 DANKO JONES исполнили хит WHAM!

31 май 2022 : 		 ЕР DANKO JONES выйдет на виниле

11 апр 2022 : 		 Новое видео DANKO JONES

2 мар 2022 : 		 DANKO JONES и друзья исполняют песню ELTON'a JOHN'a

23 сен 2021 : 		 Видео с выступления DANKO JONES

29 авг 2021 : 		 Новое видео DANKO JONES

2 авг 2021 : 		 Видео с текстом от DANKO JONES

18 июн 2021 : 		 Новое видео DANKO JONES

14 июн 2021 : 		 Новая песня DANKO JONES

26 май 2021 : 		 DANKO JONES впервые стали первыми в Германии

18 май 2021 : 		 DANKO JONES не удивлён скептическому взгляду вокалиста METALLICA на вакцину

18 апр 2021 : 		 Новая песня DANKO JONES

15 мар 2021 : 		 Новое видео DANKO JONES

12 мар 2021 : 		 Обложка и трек-лист нового альбома DANKO JONES

25 ноя 2020 : 		 DANKO JONES присоединился к CHARLIE BENANTE для исполнения попурри IRON MAIDEN, JUDAS PRIEST

22 май 2020 : 		 Профессиональное видео полного выступления DANKO JONES

16 май 2020 : 		 Профессиональное видео с выступления DANKO JONES

12 май 2020 : 		 Стрим от DANKO JONES

5 апр 2020 : 		 DANKO JONES 5$ с каждой футболкой отправляют на борьбу с COVID-19

23 янв 2020 : 		 DANKO JONES о европейском туре

20 янв 2020 : 		 DANKO JONES: «Да забейте вы на Зал Славы...»

1 ноя 2019 : 		 DANKO JONES: «Американская аудитория порой не даёт группам разогрева никаких шансов»
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Видео с текстом от DANKO JONES



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DANKO JONES опубликовали официальное видео с текстом на песню "Good Time".

DANKO JONES Release Official Lyric Video For "Good Time" - "It's Got A Lot Of Swears"




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