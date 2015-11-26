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все новости группы
Danko Jones
Канада
Hard Rock
http://www.dankojones.com/
Myspace:
http://www.myspace.com/dankojones
Facebook:
https://www.facebook.com/dankojones
23 сен 2021
:
Видео с выступления DANKO JONES
29 авг 2021
:
Новое видео DANKO JONES
2 авг 2021
:
Видео с текстом от DANKO JONES
18 июн 2021
:
Новое видео DANKO JONES
14 июн 2021
:
Новая песня DANKO JONES
26 май 2021
:
DANKO JONES впервые стали первыми в Германии
18 май 2021
:
DANKO JONES не удивлён скептическому взгляду вокалиста METALLICA на вакцину
18 апр 2021
:
Новая песня DANKO JONES
15 мар 2021
:
Новое видео DANKO JONES
12 мар 2021
:
Обложка и трек-лист нового альбома DANKO JONES
25 ноя 2020
:
DANKO JONES присоединился к CHARLIE BENANTE для исполнения попурри IRON MAIDEN, JUDAS PRIEST
22 май 2020
:
Профессиональное видео полного выступления DANKO JONES
16 май 2020
:
Профессиональное видео с выступления DANKO JONES
12 май 2020
:
Стрим от DANKO JONES
5 апр 2020
:
DANKO JONES 5$ с каждой футболкой отправляют на борьбу с COVID-19
23 янв 2020
:
DANKO JONES о европейском туре
20 янв 2020
:
DANKO JONES: «Да забейте вы на Зал Славы...»
1 ноя 2019
:
DANKO JONES: «Американская аудитория порой не даёт группам разогрева никаких шансов»
21 сен 2019
:
Новое видео DANKO JONES
16 июл 2019
:
DANKO JONES выпустили новую версию нового альбома
17 апр 2019
:
Danko Jones защитил Paul'a Stanley от обвинений в использовании фонограммы в прощальном туре KISS: «Это его личное дело»
17 апр 2019
:
Видео с текстом DANKO JONES
10 апр 2019
:
DANKO JONES о зажёванных кассетах и сложности быть в рок-группе
19 мар 2019
:
Видео с текстом DANKO JONES
17 мар 2019
:
Новая песня DANKO JONES
23 фев 2019
:
Новое видео DANKO JONES
26 янв 2019
:
Новый альбом DANKO JONES выйдет весной
11 янв 2019
:
Новое видео DANKO JONES
3 ноя 2018
:
Новая песня DANKO JONES
7 окт 2018
:
Новое видео DANKO JONES
23 сен 2018
:
Новая песня DANKO JONES
20 авг 2018
:
Профессиональное видео полного выступления DANKO JONES
29 июл 2018
:
Акустика от DANKO JONES
15 фев 2018
:
DANKO JONES приступили к записи
25 сен 2017
:
Видео с текстом DANKO JONES
11 июл 2017
:
Профессиональная видеосъёмка выступления DANKO JONES на Graspop 2017
8 июл 2017
:
Концертное видео DANKO JONES
22 мар 2017
:
Видео с выступления DANKO JONES
3 мар 2017
:
Рассказ о лимитированной версии нового альбома DANKO JONES
22 фев 2017
:
Новое видео DANKO JONES
6 фев 2017
:
Профессиональное видео с выступления DANKO JONES
28 янв 2017
:
Новая песня DANKO JONES
14 дек 2016
:
Новый альбом DANKO JONES выйдет весной
10 май 2016
:
Видео с выступления DANKO JONES
18 янв 2016
:
Вокалистка LACUNA COIL в песне DANKO JONES
15 янв 2016
:
Трейлер концертного релиза DANKO JONES
2 окт 2015
:
Видео с текстом от DANKO JONES
18 июл 2015
:
Концертное видео DANKO JONES
13 фев 2015
:
Новое видео DANKO JONES
10 янв 2015
:
Новая песня DANKO JONES
14 ноя 2014
:
Новый альбом DANKO JONES выйдет в феврале
16 окт 2014
:
DANKO JONES джемуют DOWN
3 апр 2014
:
DANKO JONES исполняют BLACK FLAG
21 фев 2014
:
Сборник раритетов DANKO JONES
5 дек 2013
:
Новое видео DANKO JONES
25 апр 2013
:
DANKO JONES ответили на вопросы поклонников
16 апр 2013
:
Новое видео DANKO JONES
6 окт 2012
:
Новое видео DANKO JONES
20 сен 2012
:
Фрагмент нового трека DANKO JONES
18 сен 2012
:
Трек-лист нового альбома DANKO JONES
14 сен 2012
:
Фрагмент нового трека DANKO JONES
28 авг 2012
:
Новая песня DANKO JONES
21 авг 2012
:
Новая песня DANKO JONES
19 авг 2012
:
Обложка нового альбома DANKO JONES
11 авг 2012
:
Фрагмент нового трека DANKO JONES
3 авг 2012
:
Трейлер нового альбома DANKO JONES
9 май 2012
:
Первый DVD DANKO JONES выйдет в июне
3 май 2012
:
DANKO JONES пишут новый альбом
10 ноя 2011
:
Новый ЕР DANKO JONES доступен для прослушивания
25 окт 2011
:
DANKO JONES продаёт свою коллекцию дисков METALLICA после прослушивания альбома “Lulu”
22 июн 2011
:
DANKO JONES расстались с барабанщиком и нашли ему замену
16 мар 2011
:
Новое видео DANKO JONES
8 окт 2010
:
Новое видео DANKO JONES
9 июн 2010
:
Новый альбом DANKO JONES официально выпущен в США
28 май 2010
:
DANKO JONES выступят перед GUNS N'ROSES в России
13 май 2010
:
Новое видео DANKO JONES
сегодня
Видео с выступления
DANKO JONES
Видео с выступления DANKO JONES, которое состоялось 18 сентября в рамках Festival Of Friends, Hamilton, Ontario, доступно для просмотра ниже.
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Сообщений нет
Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).