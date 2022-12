сегодня



DANKO JONES исполнили хит WHAM!



DANKO JONES в рамках выступления во Франкфурте исполнили хит WHAM! "Last Christmas" — видео доступно ниже.



Сет-лист:



"Saturday"

"I Gotta Rock"

"First Date"

"Lipstick City"

"Watch You Slide"

"I Think Bad Thoughts"

"You Are My Woman"

"Flaunt It"

"Full of Regret"

"Had Enough"

"My Little RnR"

"I Want Out"

"Cadillac"

"Gonna Be a Fight Tonight"

"Last Christmas" (Wham!)







