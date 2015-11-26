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*MEGADETH и David всё 124
*Глава Зала славы рок-н-ролла — об IRON MAIDEN: «Нет никаких ... 38
*DAVID ELLEFSON удалился из Твиттера 32
*PETA требует удалить клип THE OFFSPRING за эксплуатацию шимп... 31
*Новое видео KK'S PRIEST 28
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Danko Jones

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26 май 2021 : 		 DANKO JONES впервые стали первыми в Германии

18 май 2021 : 		 DANKO JONES не удивлён скептическому взгляду вокалиста METALLICA на вакцину

18 апр 2021 : 		 Новая песня DANKO JONES

15 мар 2021 : 		 Новое видео DANKO JONES

12 мар 2021 : 		 Обложка и трек-лист нового альбома DANKO JONES

25 ноя 2020 : 		 DANKO JONES присоединился к CHARLIE BENANTE для исполнения попурри IRON MAIDEN, JUDAS PRIEST

22 май 2020 : 		 Профессиональное видео полного выступления DANKO JONES

16 май 2020 : 		 Профессиональное видео с выступления DANKO JONES

12 май 2020 : 		 Стрим от DANKO JONES

5 апр 2020 : 		 DANKO JONES 5$ с каждой футболкой отправляют на борьбу с COVID-19

23 янв 2020 : 		 DANKO JONES о европейском туре

20 янв 2020 : 		 DANKO JONES: «Да забейте вы на Зал Славы...»

1 ноя 2019 : 		 DANKO JONES: «Американская аудитория порой не даёт группам разогрева никаких шансов»

21 сен 2019 : 		 Новое видео DANKO JONES

16 июл 2019 : 		 DANKO JONES выпустили новую версию нового альбома

17 апр 2019 : 		 Danko Jones защитил Paul'a Stanley от обвинений в использовании фонограммы в прощальном туре KISS: «Это его личное дело»

17 апр 2019 : 		 Видео с текстом DANKO JONES

10 апр 2019 : 		 DANKO JONES о зажёванных кассетах и сложности быть в рок-группе

19 мар 2019 : 		 Видео с текстом DANKO JONES

17 мар 2019 : 		 Новая песня DANKO JONES

23 фев 2019 : 		 Новое видео DANKO JONES

26 янв 2019 : 		 Новый альбом DANKO JONES выйдет весной

11 янв 2019 : 		 Новое видео DANKO JONES

3 ноя 2018 : 		 Новая песня DANKO JONES

7 окт 2018 : 		 Новое видео DANKO JONES

23 сен 2018 : 		 Новая песня DANKO JONES
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|||| сегодня

DANKO JONES впервые стали первыми в Германии



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DANKO JONES впервые в карьере заняли первую строчку немецких чартов благодаря недавно выпущенному синглу "I Want Out".

DANKO JONES Hits #1 On Germany's Rock Charts For The First Time Ever With



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