DANKO JONES о зажёванных кассетах и сложности быть в рок-группе



Канадский рок-музыкант DANKO JONES недавно принял участие в подкасте "Cobras & Fire". Выдержки из беседы представлены ниже.



O возрождении винила:



Danko: «На самом деле я не очень понимаю, с чего люди, которые только что начали покупать винил, вдруг вообразили себя коллекционерами. Мне это кажется просто нелепым. Это ведь просто позёрство... Для меня коллекционирование винила началось не из-за того, что я хотел показаться крутым или иметь большую коллекцию, чтобы ей хвастаться. Для меня главной причиной, по которой я стал собирать пластинки было то, что формат CD стал невероятно популярен, и люди стали сбывать свои коллекции винила за бесценок, и ты легко мог купить пластинку за три бакса. Альбомы, которые сейчас продаются по сорок и по пятьдесят долларов, можно было достать за пятак. Я мог прийти в комиссионный музыкальный магазин с двадцаткой и выйти оттуда с тремя или четырьмя альбомами. Это был мой метод — ведь это было ещё до интернета — слушать как можно больше музыки за как можно меньшие деньги. Денег у меня было немного, поэтому если за десять долларов я мог купить два альбома по цене одного, это уже была победа. Мне было всё равно, что он бэушный; мне было плевать, что мои колонки были не лучшего качества. На самом деле это, вероятно, были самые хреновые колонки, которые только можно найти. Пока я мог слышать через них музыку, меня ничто другое не волновало».



Про кассеты:



«Я вырос на кассетах. Сейчас это ещё один предмет фетишизма. Людям кажется, что они такие крутые... Но их же постоянно зажёвывало. Самое плохое, что могло произойти, — когда зажуёт кассету, единственную кассету, которую ты взял с собой в дорогу, и ты в двух часах езды от дома, и теперь тебе приходится два часа трястись в автобусе в полной тишине. Поэтому, когда я сейчас слышу, что люди возводят кассеты в какой-то культ, я понимаю, что они просто не жили в то время. Они не знают, насколько это было плохо, потому что если бы знали, они бы даже не стали к ним прикасаться».



Oб оценке его собственной дискографии:



«Мы сами себе лучшие критики. Я думаю, большинство людей, которым ты задашь этот вопрос, ответят тебе так же. Вот что мне действительно не нравится, это когда мы все оказываемся в какой-нибудь комнате или общественном месте, где есть стереосистема, и кто-то решает поставить микс из наших композиций. Я даже не могу сосредоточиться, потому что я сразу начинаю вслушиваться в звучание, чтобы понять, хорошо ли всё звучит или нет. Мне не нравится слушать свою музыку вот так, на публике. Я могу слушать её наедине с собой, но никак не на людях. Иногда в таких ситуациях какие-то ошибки и косяки прямо выпирают наружу, и становится крайне сложно слушать альбом в подобной обстановке. В нашей дискографии есть альбомы, с которыми, я чувствую, мы дали маху. Порой я не могу открыто сказать, из-за чего мы накосячили, но сам для себя я отлично понимаю, почему так вышло. Думаю, лично для себя все это понимают. Я считаю, что "Never Too Loud" [2008] получился слабым альбомом — финальный микс был ужасным, хотя демо были великолепны. Если бы люди могли услышать демо, и мы бы ориентировались на демо, то он мог бы стать отличным преемником "Sleep Is The Enemy" [2006]. Альбом 2012 года "Rock And Roll Is Black And Blue" был записан в обстановке, накалённой напряжением и руганью, и это просто-напросто было не круто. Мы не получали удовольствия от процесса. Мне было хреново, J.C. [басисту John Calabrese] было не менее хреново. Всё шло из рук вон плохо. Мы не могли грамотно организовать своё время и постоянно торопились. Мы тратили слишком много времени на споры о всяком тупом дерьме вместо того, чтобы взять и начать записываться. Есть и другие альбомы типа "Wild Cat" [2017], "Fire Music" [2015], и наш новый диск "A Rock Supreme", где... Отношения в группе стали лучше, мы всё смеёмся и хорошо проводим время друг с другом, и нам не приходится собачиться между собой — мы просто занимаемся делом, делая рок вместе с очень талантливыми людьми, которые нам помогают, вроде продюсеров Garth'а Richardson'а и Eric'а Ratz'а. Это рецепт хорошего альбома. Просто концентрируйся на чёртовой музыке, а не на чём-то вроде: "Мне не нравится, что ты вчера сказал о том, как я орудую своим инструментом". Такое происходит только тогда, если находится кто-то с огроменным безразмерным эго, которое ещё и хрупкое, как незнамо что, поэтому всем приходится ходить вокруг такого на цыпочках. Такое несколько раз происходило в нашей группе за столько лет. Так или иначе, всегда находился один такой индивидуум, который мог изгадить любую потенциально хорошую ситуацию. Но сейчас, правда, все дружат с головой и достаточно созрели, чтобы понимать, что не нужно так делать, и нужно просто забыть про всякую хрень и получать удовольствие».



O том, насколько сложно быть рок-группой в сегодняшней музыкальной индустрии:



«Будь ты в металл-группе, или будь ты панком или даже инди-рокером, за тобой всегда будет некая инфраструктура. Существует сцена и сообщество, которое помогает её поддерживать, или, по крайней мере, ставит тебя в нужный контекст. Когда ты попадаешь в правильный контекст, ты автоматически получаешь если не фэн-базу, то хотя бы некоторое количество любопытных слушателей. Что до рок-музыки, то никакого особенного сообщества в хард-роке по типу металл- и панк-сообществ не существует. Нет сообщества, нет и инфраструктуры. Нет сайтов, посвящённых ему... Даже если брать тяжёлый металл — такие группы, как DEAFHEAVEN, DEATHSPELL OMEGA или EMPEROR. Они бесконечно далеки от групп типа METALLICA или ANTHRAX, но они всё равно относятся к металлу, поэтому находятся под крылом металл-сообщества. Вы можете кардинально отличаться друг от друга звучанием, но всё равно у вас останется фэн-база, и кто-нибудь заинтересуется вашей группой хоть просто из любопытства. В роке нет ничего подобного. Даже если группа типа KING GIZZARD AND THE LIZARD WIZARD звучит ну совершенно иначе, чем, скажем, GRETA VAN FLEET, для меня это всё ещё две группы, которые я могу одинаково причислить к року.



Но между ними нет никакого сообщества, которое могло бы связывать эти команды между собой, как, например, связаны METALLICA и EMPEROR или METALLICA и MAYHEM. И хотя это две разные сцены, и два разных типа людей в итоге окажутся на их концертах, они всё равно относятся к одной и той же сфере металла, тогда как для рок-музыки такого просто не существует... Так что в наши дни тяжело назвать себя группой, которая играет тяжёлый рок».





