Новая песня DANKO JONES



"Saturday", новая песня группы DANKO JONES, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из нового альбома "Power Trio", выходящего 27 августа.



Трек-лист:



"I Want Out"

"Good Lookin'"

"Saturday"

"Ship Of Lies"

"Raise Some Hell"

"Blue Jean Denim Jumpsuit"

"Get To You"

"Dangerous Kiss"

"Let’s Rock Together"

"Flaunt It"

"Start The Show" (feat. Phil Campbell)







