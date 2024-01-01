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PHIL MOGG о финальном шоу UFO



PHIL MOGG в программе SiriusXM's "Trunk Nation With Eddie Trunk" обсудил решение закончить дела UFO в 2022:



«Вспоминая, становится легче. Но после ухода Пита [Уэя, бас-гитариста UFO]... У него было несколько проблем, которые довольно распространены в рок-группах, так что я слышал, что дела у него были неважно. Но я думаю, когда Пит ушёл, группа словно потеряла оригинальность, и он был незаменим в этом смысле. Можно, конечно, взять другого басиста, что мы и сделали, но это не то же самое. Было похоже на удаление важной части из группы, и как бы плохо ни было в определённые моменты, он был характером группы. И некоторое время после ухода Пита я чувствовал себя не в своей тарелке — это означало, что мне придётся шутить в два раза больше. Это означало, что мне придётся вдвое больше пить, потому что его больше нет. Это означало, что мне придётся удвоить усилия. Мне не за кем было спрятаться, потому что Пит тоже давал интервью. Потому что он говорил забавные вещи, и я думал: "Это здорово". Он мог выдать какую-нибудь чушь. Он был хорош в этом. Так что, думаю, после этого пар немного улетучился, и мы потихоньку стали сбавлять темп. И мне не особенно хотелось, чтобы группа ходила по кругу, постоянно уменьшаясь в размерах. Так что, думаю, в этом и заключалась суть».



На вопрос о том, сыграют ли UFO последний концерт, чтобы попрощаться с фанатами, он ответил:



«Есть множество вариантов. Но я не вижу возможности сделать это надлежащим образом. Всё должно быть чертовски хорошо. А если сделать что-то, а оно окажется ниже определённого уровня, то зрители, которые придут, будут разочарованы. Я был бы разочарован, если бы всё это было не на должном уровне. И я думаю, что такой шанс я бы не хотел использовать, если только это не получится что-то вроде: "Да, это произошло. Это здорово". Я могу подумать: "Хорошо, я попробую". Но я не вижу подходящих условий, не вижу, чтобы звёзды сошлись. Так что это будет слишком сложно».







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