Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register
MENU LOGO
×
СОБЫТИЯ
Новости
Новости.Рус
Видео
Концерты
Репортажи
МУЗЫКА
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
ИСКУССТВО
Графика
ОБЩЕНИЕ
Форум
Ссылки
Контакты

LOGIN
Новости
*Сынок Честера наехал на LINKINK PARK 79
*JON BON JOVI спас женщину 48
*БАТЮШКА превращается в ПАТРИАРХЪ 25
*STEPHEN PEARCY: «OZZY просто е...о!» 21
*Видео с первого официального концерта LINKIN PARK 21
*Вокалист ANVIL: «9/11 небоскребы упали из-за самолетов? Ха-х... 18
*UNTO OTHERS выкинули из тура W.A.S.P. 18
*У лидера FOO FIGHTERS родилась дочка. Но есть нюанс 17
*U.D.O. открыли тур по СэШэЭй 17
*Вокалистка LINKIN PARK о поддержке Дэнни Мастерсона 16
Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*Сынок Честера наехал на LINKINK PARK 79
*JON BON JOVI спас женщину 48
*БАТЮШКА превращается в ПАТРИАРХЪ 25
*STEPHEN PEARCY: «OZZY просто е...о!» 21
*Видео с первого официального концерта LINKIN PARK 21
[= ||| все новости группы



*

UFO

*



15 сен 2024 : 		 PHIL MOGG о финальном шоу UFO

7 авг 2024 : 		 PHIL MOGG о новых концертах UFO

13 май 2024 : 		 Переиздание редкого ЕР UFO

19 апр 2024 : 		 UFO всё сказали

16 янв 2024 : 		 Видео полного выступления UFO 1995 года

25 ноя 2023 : 		 Переиздание UFO выйдет зимой

25 окт 2023 : 		 Видео UFO 1980 года

22 сен 2023 : 		 Концертные записи UFO выйдут на виниле

5 фев 2023 : 		 Вокалист UFO — о состоянии здоровья

20 янв 2023 : 		 Фрагмент переиздания UFO

18 ноя 2022 : 		 Переиздание UFO выйдет зимой

20 окт 2022 : 		 Вокалист UFO всё ещё восстанавливается

4 сен 2022 : 		 У вокалиста UFO сердечный приступ

12 дек 2021 : 		 Гитарист UFO: «Думал, что смерть Пола ставит крест на группе»

11 ноя 2021 : 		 Биография UFO выйдет зимой

9 сен 2021 : 		 UFO дадут последний концерт осенью

3 фев 2021 : 		 MICHAEL SCHENKER — об уходе из UFO в 2002 году

17 дек 2020 : 		 У гитариста UFO — COVID-19

21 ноя 2020 : 		 Трейлер книги о басисте UFO

18 авг 2020 : 		 GEDDY LEE вспоминает Пита Уэйя

16 авг 2020 : 		 Участники BLACK SABBATH, METALLICA, SAXON, MEGADETH, Ex-GUNS N' ROSES и другие почтили память Пита Уэя

15 авг 2020 : 		 Умер басист UFO

10 июн 2020 : 		 Умер бывший гитарист UFO

25 май 2020 : 		 BERNIE MARSDEN о времени в UFO

12 ноя 2019 : 		 UFO продолжат тур в 2020

29 окт 2019 : 		 MICHAEL SCHENKER вспоминает об участии в UFO
Показать далее
| - |

|||| сегодня

PHIL MOGG о финальном шоу UFO



zoom
PHIL MOGG в программе SiriusXM's "Trunk Nation With Eddie Trunk" обсудил решение закончить дела UFO в 2022:

«Вспоминая, становится легче. Но после ухода Пита [Уэя, бас-гитариста UFO]... У него было несколько проблем, которые довольно распространены в рок-группах, так что я слышал, что дела у него были неважно. Но я думаю, когда Пит ушёл, группа словно потеряла оригинальность, и он был незаменим в этом смысле. Можно, конечно, взять другого басиста, что мы и сделали, но это не то же самое. Было похоже на удаление важной части из группы, и как бы плохо ни было в определённые моменты, он был характером группы. И некоторое время после ухода Пита я чувствовал себя не в своей тарелке — это означало, что мне придётся шутить в два раза больше. Это означало, что мне придётся вдвое больше пить, потому что его больше нет. Это означало, что мне придётся удвоить усилия. Мне не за кем было спрятаться, потому что Пит тоже давал интервью. Потому что он говорил забавные вещи, и я думал: "Это здорово". Он мог выдать какую-нибудь чушь. Он был хорош в этом. Так что, думаю, после этого пар немного улетучился, и мы потихоньку стали сбавлять темп. И мне не особенно хотелось, чтобы группа ходила по кругу, постоянно уменьшаясь в размерах. Так что, думаю, в этом и заключалась суть».

На вопрос о том, сыграют ли UFO последний концерт, чтобы попрощаться с фанатами, он ответил:

«Есть множество вариантов. Но я не вижу возможности сделать это надлежащим образом. Всё должно быть чертовски хорошо. А если сделать что-то, а оно окажется ниже определённого уровня, то зрители, которые придут, будут разочарованы. Я был бы разочарован, если бы всё это было не на должном уровне. И я думаю, что такой шанс я бы не хотел использовать, если только это не получится что-то вроде: "Да, это произошло. Это здорово". Я могу подумать: "Хорошо, я попробую". Но я не вижу подходящих условий, не вижу, чтобы звёзды сошлись. Так что это будет слишком сложно».




Like!+0Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать

Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).



Сообщений нет

просмотров: 152

 ||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2024 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом