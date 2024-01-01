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MICHAEL SCHENKER готов дать последнее шоу UFO



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MICHAEL SCHENKER в интервью Rock Candy сказал, что не против финального шоу UFO состава "Strangers In The Night":

«Но я не знаю, готов ли физически к такому Phil. Но я обязательно подумаю о последнем шоу UFO, если такая возможность появится».

Mogg в настоящее время занят новой командой, MOGGS MOTEL, однако Andy Parker также заинтересован в том, чтобы выяснить, есть ли возможность устроить то, что, несомненно, станет грандиозным концертом.

«Безусловно. Почему бы мне не быть за это? Но все зависит от Phil'a. Я очень благодарен ему за то, что он справился со своей проблемой со здоровьем пару лет назад и вернулся к пению. Мне ужасно не хватает [участников группы] Пита [Уэя] и Пола [Рэймонда], и я очень благодарен, что он все еще с нами. Я бы хотел закончить с UFO на более высокой ноте, и, возможно, в будущем он передумает».




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