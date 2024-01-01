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PHIL MOGG о новых концертах UFO



PHIL MOGG в недавнем интервью ответил на вопрос о том, действительно ли UFO всё и никогда больше не вернутся:



«Пожалуй, мы и правда достигли этого состояния. Думаю, его предвестником стал уход из группы Пита Уэя - это событие некоторым образом выбило у нас почву из-под ног. Я знаю, что Пит немного поехал головой, но у него было много особенностей и тот самый характер, который и был присущ группе. Так что нет, мы не так и не смогли его полноценно заменить. И нет, определенно нет, в будущем у UFO уже ничего не будет. Нет. Я думаю, это было бы похоже на [бесконечное прощальное] турне Фрэнка Синатры, не так ли? А что там за другая группа? SCORPIONS постоянно уходили на пенсию, не так ли?



Другое дело, когда вы говорите: "Это наш последний тур", — так и должно быть, потому что люди приходят и тратят свои деньги на то, чтобы увидеть вас или сделать что-то особенное ради последнего тура, а потом, если вы разворачиваетесь и проводите еще один, они говорят: "Блин, вы же только что провели свой последний тур. Я только что заплатил за него 50 фунтов". Это было бы несколько неправильно».



На вопрос о том, как бы он хотел, чтобы UFO и его запомнили, он сказал:



«Просто как небольшую, но хорошую группу. Ничего выдающегося, просто... Знаете, когда вы проживете столько, сколько я... я видел THE ANIMALS в клубе Noreik в Тоттенхэме, когда мне было лет 14-15. И я всегда говорил: "О, это была хорошая группа. Мне очень понравился тот вечер. И мне понравился Eric Burdon". Так что, я полагаю, такого комплимента и в мой адрес было бы вполне достаточно».







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