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Винил RED HOT CHILI PEPPERS выйдет летом
30
Гитарист EXODUS: «Если ты веришь в Бога, ну и дятел же!»
27
Бритни посоветовала семейки OSBOURNE от.. ся от неё
22
Барабанщик IRON MAIDEN уже не может играть "Caught Somewhere...
19
SHARON OSBOURNE: «Есть один из IRON MAIDEN, завидующий моему...
19
KERRY KING: «SLAYER и до Европы доедет»
17
Участники BLACK SABBATH за Астон Виллу!
17
BILL WARD готов к концерту с BLACK SABBATH
16
METALLICA, OZZY OSBOURNE, VAN HALEN, SCORPIONS с списке худш...
15
KINGS OF THRASH открыли тур
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Винил RED HOT CHILI PEPPERS выйдет летом
30
Гитарист EXODUS: «Если ты веришь в Бога, ну и дятел же!»
27
Бритни посоветовала семейки OSBOURNE от.. ся от неё
22
Барабанщик IRON MAIDEN уже не может играть "Caught Somewhere...
19
SHARON OSBOURNE: «Есть один из IRON MAIDEN, завидующий моему...
19
все новости группы
Stratovarius
Финляндия
Power Metal
http://www.stratovarius.com
Myspace:
http://www.myspace.com/officialstratovarius
Facebook:
https://www.facebook.com/stratovarius
26 июл 2024
:
Видео с текстом от STRATOVARIUS
12 июл 2024
:
Видео полного выступления STRATOVARIUS
24 апр 2023
:
Профессиональное видео с выступления STRATOVARIUS
25 ноя 2022
:
Концертное видео STRATOVARIUS
16 ноя 2022
:
Новое видео STRATOVARIUS
11 ноя 2022
:
Концертное видео STRATOVARIUS
30 сен 2022
:
Новое видео STRATOVARIUS
9 сен 2022
:
Бывший басист STRATOVARIUS выпустил сольный альбом
23 авг 2022
:
Новое видео STRATOVARIUS
5 авг 2022
:
Новая песня STRATOVARIUS
8 июл 2022
:
Новое видео STRATOVARIUS
23 июн 2022
:
Видео с выступления STRATOVARIUS
3 июн 2022
:
Новое видео STRATOVARIUS
2 июн 2022
:
Новый альбом STRATOVARIUS выйдет осенью
13 окт 2021
:
Дебютный альбом STRATOVARIUS вышел на виниле
7 сен 2021
:
STRATOVARIUS работают над новым альбомом
23 апр 2021
:
Фрагмент альбома STRATOFORTRESS
19 янв 2021
:
Детали альбома STRATOFORTRESS
21 апр 2019
:
TIMO TOLKKI назвал бывшего товарища по группе STRATOVARIUS TIMO KOTIPELTO «одним из лучших вокалистов в пауэр-металле»
25 сен 2018
:
Видео с текстом от STRATOVARIUS
13 авг 2018
:
Новая песня STRATOVARIUS
16 янв 2018
:
Вокалист STRATOVARIUS: «Надеюсь, мы начнём запись весной»
28 мар 2017
:
STRATOVARIUS: «Нам не интересно записывать кавер-альбом»
18 апр 2016
:
Видео с текстом от STRATOVARIUS
5 апр 2016
:
Подробности о сборнике лучших песен STRATOVARIUS
5 апр 2016
:
Коллекция лучших песен STRATOVARIUS выйдет в мае
8 мар 2016
:
Басист STRATOVARIUS поздравил бывшего лидера STRATOVARIUS
29 сен 2015
:
Новое видео STRATOVARIUS
16 сен 2015
:
STRATOVARIUS в акустике
11 сен 2015
:
Новое видео STRATOVARIUS
22 авг 2015
:
Документальный фильм о новом альбоме STRATOVARIUS
30 июл 2015
:
Видео с текстом от STRATOVARIUS
24 июн 2015
:
Обложка и трек-лист нового альбома STRATOVARIUS
25 апр 2015
:
Новый альбом STRATOVARIUS выйдет в августе
28 фев 2015
:
Видео с выступления басиста STRATOVARIUS
22 фев 2015
:
Басист STRATOVARIUS выпустил третий сольник
17 ноя 2014
:
Рассказ о новом релизе STRATOVARIUS
28 окт 2014
:
Переиздание STRATOVARIUS выйдет в декабре
30 апр 2014
:
Новое видео STRATOVARIUS
20 апр 2014
:
Последний альбом STRATOVARIUS будет перевыпущен
20 дек 2013
:
Новое видео STRATOVARIUS
23 апр 2013
:
Профессиональное видео c выступления STRATOVARIUS
9 мар 2013
:
STRATOVARIUS открыли турне
8 мар 2013
:
Новое видео STRATOVARIUS
25 фев 2013
:
Рассказ о промотуре STRATOVARIUS
9 фев 2013
:
Акустика от STRATOVARIUS
21 янв 2013
:
TIMO TOLKKI о новом альбоме STRATOVARIUS
16 янв 2013
:
Новая песня STRATOVARIUS
10 янв 2013
:
STRATOVARIUS приглашают поклонников принять участие в съемках клипа
5 дек 2012
:
Фрагмент нового трека STRATOVARIUS
24 ноя 2012
:
Новый альбом STRATOVARIUS выйдет в феврале
16 ноя 2012
:
STRATOVARIUS завершили работу над альбомом
9 окт 2012
:
STRATOVARIUS отвечают на вопросы поклонников
4 сен 2012
:
STRATOVARIUS работают над новым альбомом
25 июн 2012
:
Видеопредставление нового ударника STRATOVARIUS
20 июн 2012
:
Новый барабанщик STRATOVARIUS
12 июн 2012
:
Фрагмент из нового DVD STRATOVARIUS
25 май 2012
:
Новый концертный релиз STRATOVARIUS выйдет в июне
9 мар 2012
:
STRATOVARIUS начали поиск ударника
30 янв 2012
:
8-летняя девочка играет STRATOVARIUS
29 дек 2011
:
STRATOVARIUS приглашают поклонников дать имя DVD
5 дек 2011
:
Конкурс от STRATOVARIUS
21 ноя 2011
:
STRATOVARIUS сняли шоу для DVD
15 сен 2011
:
Из STRATOVARIUS уходит барабанщик
14 сен 2011
:
Новое видео STRATOVARIUS
22 янв 2011
:
Новый альбом STRATOVARIUS стал первым в Финляндии
15 янв 2011
:
E-Card от STRATOVARIUS
13 янв 2011
:
Концерт STRATOVARIUS в Лионе также был отменён
13 янв 2011
:
STRATOVARIUS отменили выступление в Париже
11 янв 2011
:
Новая песня STRATOVARIUS
25 дек 2010
:
Jörg Michael возвращается в STRATOVARIUS
25 дек 2010
:
Alex Landenburg о выступлении со STRATOVARIUS
24 дек 2010
:
Семплы с нового альбома STRATOVARIUS
25 ноя 2010
:
Новая песня STRATOVARIUS
22 ноя 2010
:
Ударник MEKONG DELTA о выступлении со STRATOVARIUS
21 ноя 2010
:
Коллекционное издание нового альбома STRATOVARIUS
18 ноя 2010
:
У барабанщика STRATOVARIUS диагностирован рак
1 ноя 2010
:
Семплы нового ЕР STRATOVARIUS
21 окт 2010
:
Детали нового альбома STRATOVARIUS
18 окт 2010
:
Обложка нового ЕР STRATOVARIUS
17 июн 2010
:
Периздание STRATOVARIUS "Infinite" выйдет с бонус-треками
11 июн 2010
:
STRATOVARIUS записали 20 демо-песен для нового альбома
30 апр 2010
:
Переиздание последнего альбома STRATOVARIUS
29 дек 2009
:
STRATOVARIUS начнут работу над новым альбомом в следующем году
23 окт 2009
:
STRATOVARIUS празднуют пятидесятое шоу с гитаристом Matias'ом Kupianen'ом
6 окт 2009
:
Концерт STRATOVARIUS завершился огнем
24 апр 2009
:
Новое видео STRATOVARIUS
21 апр 2009
:
STRATOVARIUS развлекали президентов
16 апр 2009
:
Детали нового альбома STRATOVARIUS
13 апр 2009
:
Участники STRATOVARIUS и SONATA ARCTICA создали новую группу
16 мар 2009
:
Объявлен трек-лист нового альбома STRATOVARIUS
13 мар 2009
:
Обложка нового альбома STRATOVARIUS
11 мар 2009
:
Закулисные съемки нового клипа STRATOVARIUS
1 мар 2009
:
Открылся русский сайт STRATOVARIUS
26 фев 2009
:
Клавишник STRATOVARIUS прокомментировал новую песню Timo Tolkki
21 фев 2009
:
Новый альбом STRATOVARIUS выйдет в мае
26 ноя 2008
:
STRATOVARIUS весной посетят Москву
24 авг 2008
:
Оставшиеся участники STRATOVARIUS представили нового гитариста
25 июн 2008
:
TIMO TOLKKI выпустит еще один альбом STRATOVARIUS
10 май 2008
:
TIMO TOLKKI взял тайм-аут
8 май 2008
:
Ответ TIMO TOLKKI на заявление участников STRATOVARIUS
8 май 2008
:
STRATOVARIUS : "Timo Tolkki движет лишь жадность"
3 апр 2008
:
TIMO TOLKKI: "STRATOVARIUS больше нет"
31 мар 2008
:
Новый проект Timo Tolkki
10 окт 2007
:
TIMO TOLKKI: "Настоящие друзья всегда держат слово"
5 авг 2007
:
STRATOVARIUS исполнили новую песню на WACKEN OPEN AIR
30 июл 2007
:
STRATOVARIUS представят новую песню на WACKEN OPEN AIR
26 фев 2007
:
STRATOVARIUS приступают к записи нового альбома
9 ноя 2006
:
STRATOVARIUS о своем новом альбоме
31 окт 2006
:
Timo Tolkki сочинил материал для нового альбома STRATOVARIUS
25 сен 2006
:
Timo Kotipelto (STRATOVARIUS) записывает новый сольный альбом
16 авг 2006
:
Timo Tolkki (STRATOVARIUS) сочиняет материал для нового альбома
8 авг 2006
:
Timo Kotipelto (STRATOVARIUS) начинает записывать новый сольный альбом
17 фев 2006
:
Новые планы STRATOVARIUS
18 окт 2005
:
Конкурс от STRATOVARIUS завершен!
16 окт 2005
:
Басист STRATOVARIUS выпускает сольник
9 окт 2005
:
Конкурс от STRATOVARIUS!
25 июл 2005
:
STRATOVARIUS: в сети появилось видео 'Maniac Dance'
18 июл 2005
:
STRATOVARIUS: вокалист защищает новый материал
10 июл 2005
:
STRATOVARIUS: замена басиста официально потверждена
4 июл 2005
:
STRATOVARIUS: новый басист найден?
19 июн 2005
:
Из STRATOVARIUS ушел басист
4 июн 2005
:
STRATOVARIUS выложили сэмплы с нового альбома
20 май 2005
:
Европейский тур STRATOVARIUS: снова в России
6 май 2005
:
STRATOVARIUS: новый альбом в сентябре
4 июл 2004
:
Трибьют STRATOVARIUS в ноябре
6 мар 2003
:
Турне STRATOVARIUS не планируется
4 июл 2002
:
Stratovarius работают над новым альбомом
26 июл 2024
Видео с текстом от STRATOVARIUS
STRATOVARIUS опубликовали официальное видео с текстом к композиции Heroes, которая вошла в последний студийный альбом m “Survive”.
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26 июл 2024
L
LU---
Йенс хорош!............больше конечно не за что зацепиться при прослушивании
просмотров: 239
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