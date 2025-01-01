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*Видео с текстом от DESTINITY 507
*Так будет ли новый альбом SYSTEM OF A DOWN? 237
*LORRAINE LEWIS мутит с OnlyFans и хочет вернуть FEMME FATALE 51
*MARTY FRIEDMAN: «Встреча с Dave'ом оказала исцеляющий эффект... 44
*MICHAEL SCHENKER: «Мне нравится выбирать те ноты, которые я ... 41
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Stratovarius

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30 янв 2025 : 		 Видео с текстом от STRATOVARIUS

18 дек 2024 : 		 Новое видео STRATOVARIUS

23 ноя 2024 : 		 Новое видео STRATOVARIUS

20 окт 2024 : 		 Видео с текстом от STRATOVARIUS

17 окт 2024 : 		 Профессиональное видео с выступления STRATOVARIUS

17 сен 2024 : 		 Новое видео STRATOVARIUS

16 сен 2024 : 		 Концертное видео STRATOVARIUS

30 авг 2024 : 		 Новое видео STRATOVARIUS

26 июл 2024 : 		 Видео с текстом от STRATOVARIUS

12 июл 2024 : 		 Видео полного выступления STRATOVARIUS

24 апр 2023 : 		 Профессиональное видео с выступления STRATOVARIUS

25 ноя 2022 : 		 Концертное видео STRATOVARIUS

16 ноя 2022 : 		 Новое видео STRATOVARIUS

11 ноя 2022 : 		 Концертное видео STRATOVARIUS

30 сен 2022 : 		 Новое видео STRATOVARIUS

9 сен 2022 : 		 Бывший басист STRATOVARIUS выпустил сольный альбом

23 авг 2022 : 		 Новое видео STRATOVARIUS

5 авг 2022 : 		 Новая песня STRATOVARIUS

8 июл 2022 : 		 Новое видео STRATOVARIUS

23 июн 2022 : 		 Видео с выступления STRATOVARIUS

3 июн 2022 : 		 Новое видео STRATOVARIUS

2 июн 2022 : 		 Новый альбом STRATOVARIUS выйдет осенью

13 окт 2021 : 		 Дебютный альбом STRATOVARIUS вышел на виниле

7 сен 2021 : 		 STRATOVARIUS работают над новым альбомом

23 апр 2021 : 		 Фрагмент альбома STRATOFORTRESS

19 янв 2021 : 		 Детали альбома STRATOFORTRESS
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|||| сегодня

Видео с текстом от STRATOVARIUS



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EarMUSIC опубликовали видео к композиции STRATOVARIUS Winter Skies, которая вошла в альбом 'Polaris'.




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