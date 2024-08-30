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*Вокалист DEF LEPPARD о Тейлор Свифт: «Это явление — фактичес... 49
*IRON MAIDEN не работают над новой музыкой 47
*Басист IRON MAIDEN: «Blaze помог группе выжить» 46
*THALÌA BELLAZECCA в PRIMAL FEAR 35
*YNGWIE MALMSTEEN показал Феррари 28
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*

Stratovarius

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|||| 30 авг 2024

Новое видео STRATOVARIUS



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"Demand", новое видео группы STRATOVARIUS, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома Survive.




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30 авг 2024
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LU---
Пластмассовая Холодная Музыка ..............не заходит

просмотров: 205

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