Видео полного выступления STRATOVARIUS



Видео полного выступления STRATOVARIUS, состоявшегося в Kulttuuritalo, Helsinki, восьмого марта, доступно ниже:



“Forever Free”

“Eagleheart”

“World On Fire”

“Will the Sun Rise?”

“Distant Skies”

“Eternity”

“Black Diamond”

“Survive”

“Visions (Southern Cross)”

“Unbreakable”

“Hunting High and Low” http://www.stratovarius.com







