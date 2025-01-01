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*Лидер MEGADETH: «Рад, что ню-металл в прошлом» 123
*CHRIS HOLMES о своём интервью в фильме «Падение западной цив... 88
*KIRK HAMMETT: «У меня есть 767 риффов для нового альбома MET... 38
*Будет ли от QUEEN что-то новое? 30
*£16,700 за два билета на концерт BLACK SABBATH 19
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Stratovarius

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Видео полного выступления STRATOVARIUS



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Видео полного выступления STRATOVARIUS, состоявшегося в Kulttuuritalo, Helsinki, восьмого марта, доступно ниже:

“Forever Free”
“Eagleheart”
“World On Fire”
“Will the Sun Rise?”
“Distant Skies”
“Eternity”
“Black Diamond”
“Survive”
“Visions (Southern Cross)”
“Unbreakable”
“Hunting High and Low”




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