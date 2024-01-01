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*Как вокалист MUDVAYNE перестал брать в рот крепкий 113
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*MARK MORTON: «SLASH научил меня как не брать в рот крепкое» 16
*Видео с выступления TIMO TOLKKI 13
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*Как вокалист MUDVAYNE перестал брать в рот крепкий 113
*Новое видео LIMP BIZKIT 36
*KERRY KING: «Друзья говорят, что лучше нового альбома я пока... 31
*KISS набрали миллиард 29
*Гитарист SEPULTURA: «Примите природу, мать вашу!» 25
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Stratovarius

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12 июл 2024 : 		 Видео полного выступления STRATOVARIUS

24 апр 2023 : 		 Профессиональное видео с выступления STRATOVARIUS

25 ноя 2022 : 		 Концертное видео STRATOVARIUS

16 ноя 2022 : 		 Новое видео STRATOVARIUS

11 ноя 2022 : 		 Концертное видео STRATOVARIUS

30 сен 2022 : 		 Новое видео STRATOVARIUS

9 сен 2022 : 		 Бывший басист STRATOVARIUS выпустил сольный альбом

23 авг 2022 : 		 Новое видео STRATOVARIUS

5 авг 2022 : 		 Новая песня STRATOVARIUS

8 июл 2022 : 		 Новое видео STRATOVARIUS

23 июн 2022 : 		 Видео с выступления STRATOVARIUS

3 июн 2022 : 		 Новое видео STRATOVARIUS

2 июн 2022 : 		 Новый альбом STRATOVARIUS выйдет осенью

13 окт 2021 : 		 Дебютный альбом STRATOVARIUS вышел на виниле

7 сен 2021 : 		 STRATOVARIUS работают над новым альбомом

23 апр 2021 : 		 Фрагмент альбома STRATOFORTRESS

19 янв 2021 : 		 Детали альбома STRATOFORTRESS

21 апр 2019 : 		 TIMO TOLKKI назвал бывшего товарища по группе STRATOVARIUS TIMO KOTIPELTO «одним из лучших вокалистов в пауэр-металле»

25 сен 2018 : 		 Видео с текстом от STRATOVARIUS

13 авг 2018 : 		 Новая песня STRATOVARIUS

16 янв 2018 : 		 Вокалист STRATOVARIUS: «Надеюсь, мы начнём запись весной»

28 мар 2017 : 		 STRATOVARIUS: «Нам не интересно записывать кавер-альбом»

18 апр 2016 : 		 Видео с текстом от STRATOVARIUS

5 апр 2016 : 		 Подробности о сборнике лучших песен STRATOVARIUS

5 апр 2016 : 		 Коллекция лучших песен STRATOVARIUS выйдет в мае

8 мар 2016 : 		 Басист STRATOVARIUS поздравил бывшего лидера STRATOVARIUS
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Видео полного выступления STRATOVARIUS



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Видео полного выступления STRATOVARIUS, которое состоялось в рамках Barcelona Rock Fest 2024, доступно для просмотра ниже:

"Survive"
"Eagleheart"
"Speed Of Light"
"Paradise"
"World On Fire"
"Legions"
"Frozen In Time"
"Black Diamond"
"Unbreakable"
"Hunting High And Low"

STRATOVARIUS - Fan-Filmed Video Of Entire Barcelona Rock Fest 2024 Show Streaming




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