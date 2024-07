сегодня



Видео полного выступления STRATOVARIUS



Видео полного выступления STRATOVARIUS, которое состоялось в рамках Barcelona Rock Fest 2024, доступно для просмотра ниже:



"Survive"

"Eagleheart"

"Speed Of Light"

"Paradise"

"World On Fire"

"Legions"

"Frozen In Time"

"Black Diamond"

"Unbreakable"

"Hunting High And Low"







