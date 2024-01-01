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*Новое видео DREAM THEATER 32
*Лидер KREATOR не считает, что гранж убил металл 22
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*KERRY KING хотел бы Скалу, но готов и на Дизеля 18
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*Вокалист LIMP BIZKIT хочет 200 миллионов с UNIVERSAL 11
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*Новое видео DREAM THEATER 32
*Лидер KREATOR не считает, что гранж убил металл 22
*Новое видео EDGE OF SANITY 19
*KERRY KING хотел бы Скалу, но готов и на Дизеля 18
*Басист JUDAS PRIEST об альбоме "Nostradamus" 13
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Stratovarius

*



17 окт 2024 : 		 Профессиональное видео с выступления STRATOVARIUS

17 сен 2024 : 		 Новое видео STRATOVARIUS

16 сен 2024 : 		 Концертное видео STRATOVARIUS

30 авг 2024 : 		 Новое видео STRATOVARIUS

26 июл 2024 : 		 Видео с текстом от STRATOVARIUS

12 июл 2024 : 		 Видео полного выступления STRATOVARIUS

24 апр 2023 : 		 Профессиональное видео с выступления STRATOVARIUS

25 ноя 2022 : 		 Концертное видео STRATOVARIUS

16 ноя 2022 : 		 Новое видео STRATOVARIUS

11 ноя 2022 : 		 Концертное видео STRATOVARIUS

30 сен 2022 : 		 Новое видео STRATOVARIUS

9 сен 2022 : 		 Бывший басист STRATOVARIUS выпустил сольный альбом

23 авг 2022 : 		 Новое видео STRATOVARIUS

5 авг 2022 : 		 Новая песня STRATOVARIUS

8 июл 2022 : 		 Новое видео STRATOVARIUS

23 июн 2022 : 		 Видео с выступления STRATOVARIUS

3 июн 2022 : 		 Новое видео STRATOVARIUS

2 июн 2022 : 		 Новый альбом STRATOVARIUS выйдет осенью

13 окт 2021 : 		 Дебютный альбом STRATOVARIUS вышел на виниле

7 сен 2021 : 		 STRATOVARIUS работают над новым альбомом

23 апр 2021 : 		 Фрагмент альбома STRATOFORTRESS

19 янв 2021 : 		 Детали альбома STRATOFORTRESS

21 апр 2019 : 		 TIMO TOLKKI назвал бывшего товарища по группе STRATOVARIUS TIMO KOTIPELTO «одним из лучших вокалистов в пауэр-металле»

25 сен 2018 : 		 Видео с текстом от STRATOVARIUS

13 авг 2018 : 		 Новая песня STRATOVARIUS

16 янв 2018 : 		 Вокалист STRATOVARIUS: «Надеюсь, мы начнём запись весной»
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Профессиональное видео с выступления STRATOVARIUS



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Профессиональное видео с выступления STRATOVARIUS, которое состоялось в рамках Leyendas Del Rock 2024, доступно для просмотра ниже.




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