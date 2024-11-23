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*JOE LYNN TURNER записался с группой КНЯZZ 54
*Гитарист HAMMERFALL: «Зачем мне аватары KISS, если я их мног... 53
*Басист MAYHEM считает фильм "Повелители хаоса" хорошим 37
*Вокалист LIFE OF AGONY, ставший вокалисткой, вновь решил ста... 36
*Новая песня GRAVE DIGGER 31
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Stratovarius

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Новое видео STRATOVARIUS



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EarMUSIC опубликовали видео к композиции STRATOVARIUS Abandon, которая вошла в альбом 'Nemesis'.




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23 ноя 2024
Corpsegrinder04
Точнее всех LU охарактеризовал постТолкиевский период группы Котипелто и Ко , не имеющей никакого отношения к группе Stratovarius. Холодная бездушная херота.
Но справедливости ради, вынужден согласиться с тем , что за прошедшие 20 лет без "блаженного " записали штук 5-7 отличных и качественных песен.( которые совсем не похожи на группу 1992-2005.) На один хороший альбом можно наскрести. А вот Тимофей после неплохих RR скатился в откровенный скам, за исключением Allen/lande 2014-го.
На последнем сольнике кроме одной неплохой песни с Сотычем, остальное туфта.
Ну и как предполагалось Project Strato также оказался дешевым прогоном в период очередного псих. обострения от маэстро .

просмотров: 135

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