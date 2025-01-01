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*Лидер MEGADETH: «Рад, что ню-металл в прошлом» 127
*LORRAINE LEWIS: «40-летние рассказывают мне на OnlyFans, как... 42
*£16,700 за два билета на концерт BLACK SABBATH 41
*KIRK HAMMETT: «У меня есть 767 риффов для нового альбома MET... 41
*DAVE LOMBARDO о разочаровании во время работы в SLAYER 19
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Stratovarius

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1 апр 2025 : 		 Профессиональное видео полного выступления STRATOVARIUS

27 мар 2025 : 		 Видео полного выступления STRATOVARIUS

30 янв 2025 : 		 Видео с текстом от STRATOVARIUS

18 дек 2024 : 		 Новое видео STRATOVARIUS

23 ноя 2024 : 		 Новое видео STRATOVARIUS

20 окт 2024 : 		 Видео с текстом от STRATOVARIUS

17 окт 2024 : 		 Профессиональное видео с выступления STRATOVARIUS

17 сен 2024 : 		 Новое видео STRATOVARIUS

16 сен 2024 : 		 Концертное видео STRATOVARIUS

30 авг 2024 : 		 Новое видео STRATOVARIUS

26 июл 2024 : 		 Видео с текстом от STRATOVARIUS

12 июл 2024 : 		 Видео полного выступления STRATOVARIUS

24 апр 2023 : 		 Профессиональное видео с выступления STRATOVARIUS

25 ноя 2022 : 		 Концертное видео STRATOVARIUS

16 ноя 2022 : 		 Новое видео STRATOVARIUS

11 ноя 2022 : 		 Концертное видео STRATOVARIUS

30 сен 2022 : 		 Новое видео STRATOVARIUS

9 сен 2022 : 		 Бывший басист STRATOVARIUS выпустил сольный альбом

23 авг 2022 : 		 Новое видео STRATOVARIUS

5 авг 2022 : 		 Новая песня STRATOVARIUS

8 июл 2022 : 		 Новое видео STRATOVARIUS

23 июн 2022 : 		 Видео с выступления STRATOVARIUS

3 июн 2022 : 		 Новое видео STRATOVARIUS

2 июн 2022 : 		 Новый альбом STRATOVARIUS выйдет осенью

13 окт 2021 : 		 Дебютный альбом STRATOVARIUS вышел на виниле

7 сен 2021 : 		 STRATOVARIUS работают над новым альбомом
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Профессиональное видео полного выступления STRATOVARIUS



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Профессиональное видео полного выступления STRATOVARIUS, состоявшегося в рамках фестиваля Leyendas Del Rock 2024, доступно ниже:

“Survive”
“Eagleheart”
“Speed Of Light”
“Paradise”
“World On Fire”
“Legions”
“Frozen In Time”
“Black Diamond”
“Unbreakable”
“Hunting High And Low”




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