сегодня



Профессиональное видео полного выступления STRATOVARIUS



Профессиональное видео полного выступления STRATOVARIUS, состоявшегося в рамках фестиваля Leyendas Del Rock 2024, доступно ниже:



“Survive”

“Eagleheart”

“Speed Of Light”

“Paradise”

“World On Fire”

“Legions”

“Frozen In Time”

“Black Diamond”

“Unbreakable”

“Hunting High And Low” http://www.stratovarius.com







+0 -0



просмотров: 180