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DevilDriver

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Бывший гитарист DEVILDRIVER: «С Dez'ом я на этот счет не общался»



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Mike Spreitzer в интервью Loaded Radio обсудил недавнее решение покинуть DEVILDRIVER:

«Ну, это вызывает противоречивые ощущения. Я никогда не буду сожалеть о времени, проведенном в DEVILDRIVER. Хорошее всегда перевешивало плохое. Я по-прежнему очень люблю всех ребят из группы и желаю им всего хорошего. И мне даже не терпится увидеть, кто придет мне на смену. И я всегда буду предлагать помощь - кто бы это ни был, я готов помочь, что бы им ни понадобилось. И я хочу видеть, как группа преуспевает. С моей стороны нет никаких негативных чувств.

Я хочу вернуться к полноценной работе музыканта, как я уже сказал. Я ходил в музыкальную школу в колледже - я был специалистом по музыке — и музыка с шести лет всегда была в моих планах. Я бы сказал, что первый момент в моей жизни по-настоящему прояснился, когда я смотрел MTV и увидел клип DEF LEPPARD на песню «Pour Some Sugar On Me», и по какой-то причине в моем мозгу что-то щелкнуло, и с того момента ничего не изменилось».

На вопрос о том, как остальные участники DEVILDRIVER отреагировали на его заявление об уходе, Mike сказал:

«Честно говоря, я не говорил об этом с Dez'ом. Нет, не обсуждал. Я видел, как все происходило, когда другие участники покидали группу, и я решил, что так будет лучше.

Я не хочу рассказывать об этом подробнее по понятным причинам, но все остальные ребята поняли, к чему я клоню. Я хочу больше работать, и сейчас, если только ко мне не постучится кто-то, кто захочет, чтобы я присоединился к группе, что, в зависимости от коллектива, я бы обязательно принял во внимание, но сейчас я просто хочу работать на полную катушку со своим новым проектом VERONA ON VENUS.

Мне не терпится сделать все по-своему и все перемешать. Очевидно, что VERONA звучит совсем иначе, чем DEVILDRIVER — это совершенно другой стиль музыки - и для меня настало время чего-то нового. Прошло 20 лет, и это было очень весело, но иногда людям просто хочется двигаться дальше, и я сейчас чувствую себя именно так».




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