Новая песня BLACK STONE CHERRY и MONSTER TRUCK

BLACK STONE CHERRY и MONSTER TRUCK объединили свои усилия для создания благотворительного сингла "Love Become Law". Все вырученные средства будут разделены между двумя благотворительными организациями: BLACK STONE CHERRY отправят свою часть в адрес The Boys And Girls Club Of America, а MONSTER TRUCK — в адрес Black Lives Matter.
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