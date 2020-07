Новая песня BLACK STONE CHERRY и MONSTER TRUCK

сегодня



BLACK STONE CHERRY и MONSTER TRUCK объединили свои усилия для создания благотворительного сингла "Love Become Law". Все вырученные средства будут разделены между двумя благотворительными организациями: BLACK STONE CHERRY отправят свою часть в адрес The Boys And Girls Club Of America, а MONSTER TRUCK — в адрес Black Lives Matter.













