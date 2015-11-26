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Black Stone Cherry

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10 июл 2020 : 		 Новая песня BLACK STONE CHERRY и MONSTER TRUCK

23 май 2020 : 		 BLACK STONE CHERRY записали новый альбом

26 апр 2020 : 		 Вокалист BLACK STONE CHERRY исполняет песню LYNYRD SKYNYRD

22 ноя 2019 : 		 BLACK STONE CHERRY начнут запись зимой

15 окт 2019 : 		 Новое видео BLACK STONE CHERRY

29 сен 2019 : 		 BLACK STONE CHERRY перенесли выход ЕР

25 авг 2019 : 		 Новое видео BLACK STONE CHERRY

17 апр 2019 : 		 Новое видео BLACK STONE CHERRY

28 сен 2018 : 		 Новое видео BLACK STONE CHERRY

9 июн 2018 : 		 Профессиональное видео с выступления BLACK STONE CHERRY

21 апр 2018 : 		 BLACK STONE CHERRY сыграли в квартире Джими Хендрикса

14 апр 2018 : 		 Новая песня BLACK STONE CHERRY

7 апр 2018 : 		 Новое видео BLACK STONE CHERRY

3 апр 2018 : 		 Трейлер нового альбома BLACK STONE CHERRY

8 мар 2018 : 		 Новая песня BLACK STONE CHERRY

7 мар 2018 : 		 Акустика от BLACK STONE CHERRY

9 фев 2018 : 		 Новая песня BLACK STONE CHERRY

24 сен 2017 : 		 Кавер-версия ALBERT'a KING'a от BLACK STONE CHERRY

28 июл 2017 : 		 BLACK STONE CHERRY записали блюзовый ЕР

29 мар 2017 : 		 Новое видео BLACK STONE CHERRY

16 ноя 2016 : 		 Видео с текстом от BLACK STONE CHERRY

22 июл 2016 : 		 Новое видео BLACK STONE CHERRY

29 апр 2016 : 		 Басист BLACK STONE CHERRY извинился перед MOTÖRHEAD

28 апр 2016 : 		 MOTÖRHEAD: BLACK STONE CHERRY должны принести извинения

28 апр 2016 : 		 Басист BLACK STONE CHERRY: «MOTÖRHEAD каждый день предлагали нам кокс»

25 мар 2016 : 		 Видео с текстом от BLACK STONE CHERRY
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Новая песня BLACK STONE CHERRY и MONSTER TRUCK



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BLACK STONE CHERRY и MONSTER TRUCK объединили свои усилия для создания благотворительного сингла "Love Become Law". Все вырученные средства будут разделены между двумя благотворительными организациями: BLACK STONE CHERRY отправят свою часть в адрес The Boys And Girls Club Of America, а MONSTER TRUCK — в адрес Black Lives Matter.

BLACK STONE CHERRY And MONSTER TRUCK Join Forces on New Single





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