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Вокалист BLACK STONE CHERRY : «В первую очередь мы друзья, а потом уже группа»



Вокалист/гитарист BLACK STONE CHERRY Chris Robertson в интервью "Aftershocks" рассказал о том, почему его группа не претерпела никаких изменений в составе за те два десятилетия, что коллектив работает на сцене:



«Я думаю, что за всю историю есть мы и ZZ TOP, и это все, чувак, у кого никогда не было изменений состава. Я думаю, всё это из-за простого факта — мы все были друзьями. И как бы мы ни были близки как группа, мы куда более близки как друзья. Дружба всегда была до группы; мы всегда были семьёй до создания команды.



Нам просто очень повезло, что все четверо из нас видят друг друга на пути к успеху. И мы все четыре равных члена, чувак. Разделишь доллар — получишь четыре четвертака. Каждый доллар, который мы когда-либо зарабатывали, мы делим на четыре части; всё, что мы когда-либо получали, мы делим на четверых. Нас четверо. Ты забираешь один, и это больше не BLACK STONE CHERRY».



На вопрос о том, смогут ли BLACK STONE CHERRY когда-нибудь выступить без одного из первоначальных участников или продолжить, если один из них покинет группу, Chris ответил:



«Я думаю, это зависит от обстоятельств. Я думаю, что единственный способ, на который мы могли бы пойти, чтобы выступать как BLACK STONE CHERRY с кем-то, кто не является оригинальным музыкантом, это… Скажем, я сломал руку, и мы попросим кого-нибудь прийти и поиграть на гитаре, пока я пою. Или, не дай Бог, Ben или John сломают ногу, [мы можем] найти кого-нибудь, кто их заменит. Но что касается замены на постоянной основе, то… Я бы сказал, что если одному парню когда-нибудь придётся уйти по каким-то причинам, дружба останется на первом плане, потому что для меня она стоит больше, чем группа. А затем, во-вторых, уже дело доходит до BLACK STONE CHERRY.



Если, не дай Бог, кто-нибудь из нас уйдёт, я всё равно буду доволен тем, что в течение многих лет мы делали то, что делали. Я имею в виду, кто бы мог подумать, что четверо парней из B.F.E., Кентукки, будут выпускать записи вот уже как 14 лет, когда за это время пришли и ушли 150 групп, которые продали больше записей, чем мы, и они продали больше билетов на концерты и площадки, чем мы, и о которых сейчас уже и не слышно. А вот мы здесь — мы до сих пор в теме. Немногие и яростные – так я люблю говорить о наших фанатах, чувак. Сколько бы их ни было каждый вечер, мы будем хорошо проводить время, и они придут на наше шоу по понятным причинам».













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