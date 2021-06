сегодня



BLACK STONE CHERRY выпустят расширенную версию



BLACK STONE CHERRY объявили о планах выпуска расширенной цифровой версии альбома "The Human Condition". Первый номер из этого релиза, кавер-версия “Give Me One Reason” TRACY CHAPMAN, доступна для прослушивания ниже.







