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*Гитарист FEAR FACTORY считает альбом METALLICA "Ride The Lig... 45
*BLAZE BAYLEY: «"The X Factor" оказался слишком мрачным для м... 43
*Новое видео MY DYING BRIDE 24
*OZZY OSBOURNE наехал на Йе 21
*Новое видео SONATA ARCTICA 18
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Black Stone Cherry

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14 фев 2024 : 		 Какие планы у BLACK STONE CHERRY?

14 ноя 2023 : 		 Барабанщика BLACK STONE CHERRY могли пристрелить

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30 сен 2023 : 		 Новое видео BLACK STONE CHERRY

16 сен 2023 : 		 BLACK STONE CHERRY: «Сменив басиста, мы выросли»

26 июл 2023 : 		 Вокалист BLACK STONE CHERRY не одобряет поступок Миранды Ламберт

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5 июл 2023 : 		 Гитарист BLACK STONE CHERRY: «Мы больше, чем просто рок-н-ролльная команда»

8 июн 2023 : 		 Кавер-версия Тины Тёрнер от BLACK STONE CHERRY

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22 мар 2023 : 		 Концертное видео BLACK STONE CHERRY

1 фев 2023 : 		 Новое видео BLACK STONE CHERRY

14 янв 2023 : 		 Новая песня BLACK STONE CHERRY

5 ноя 2022 : 		 BLACK STONE CHERRY проведут стрим

13 окт 2022 : 		 BLACK STONE CHERRY выпустят альбом в 2023 году

27 авг 2022 : 		 У BLACK STONE CHERRY есть девять песен

13 авг 2022 : 		 Гитарист BLACK STONE CHERRY — о стриминге

28 июн 2022 : 		 Фрагмент нового релиза BLACK STONE CHERRY

22 июн 2022 : 		 Фрагмент нового релиза BLACK STONE CHERRY

22 май 2022 : 		 Концертное видео BLACK STONE CHERRY

21 май 2022 : 		 Фрагмент нового релиза BLACK STONE CHERRY

21 апр 2022 : 		 Концертный релиз BLACK STONE CHERRY выйдет летом

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28 сен 2021 : 		 Кавер-версия TRACY CHAPMAN от BLACK STONE CHERRY

20 авг 2021 : 		 BLACK STONE CHERRY отменили европейский тур
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Какие планы у BLACK STONE CHERRY?



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Chris Robertson в недавней беседе рассказал о планах BLACK STONE CHERRY на ближайшее время:

«Я знаю, что мы собираемся в Европу на фестивали и прочее. Обычно мы стараемся выезжать за пределы США пару раз в год в рамках наших гастрольных планов. А потом мы отправимся в путь. Пластинка вышла, и это наш план — просто гастролировать до тех пор, пока не придет время записывать новый альбом. Как показали прошедшие годы, это своего рода наша мантра — мы всегда в дороге, настолько, насколько это вообще возможно... Благодаря этому мы и продержались все эти годы. Мы ездили туда-сюда, независимо от того, добивались мы успеха на радио или нет. Мы всегда были очень признательны и благодарны за успех, который мы получили, но мы также всегда должны были выходить и просто играть живые концерты с самого начала нашей карьеры, чувак. Но мне это нравится, потому что каждый раз появляются новые лица, все продолжает развиваться. Так что мы чертовски счастливы, что все еще занимаемся этим спустя столько лет и все еще получаем любовь и поддержку. Это невероятно круто — последние пару синглов, которые мы выпустили в итоге были распроданы за несколько недель! Так что для нас это было приятным возрождением и толчком к новым свершениям»




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