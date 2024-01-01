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Какие планы у BLACK STONE CHERRY?



Chris Robertson в недавней беседе рассказал о планах BLACK STONE CHERRY на ближайшее время:



«Я знаю, что мы собираемся в Европу на фестивали и прочее. Обычно мы стараемся выезжать за пределы США пару раз в год в рамках наших гастрольных планов. А потом мы отправимся в путь. Пластинка вышла, и это наш план — просто гастролировать до тех пор, пока не придет время записывать новый альбом. Как показали прошедшие годы, это своего рода наша мантра — мы всегда в дороге, настолько, насколько это вообще возможно... Благодаря этому мы и продержались все эти годы. Мы ездили туда-сюда, независимо от того, добивались мы успеха на радио или нет. Мы всегда были очень признательны и благодарны за успех, который мы получили, но мы также всегда должны были выходить и просто играть живые концерты с самого начала нашей карьеры, чувак. Но мне это нравится, потому что каждый раз появляются новые лица, все продолжает развиваться. Так что мы чертовски счастливы, что все еще занимаемся этим спустя столько лет и все еще получаем любовь и поддержку. Это невероятно круто — последние пару синглов, которые мы выпустили в итоге были распроданы за несколько недель! Так что для нас это было приятным возрождением и толчком к новым свершениям»







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