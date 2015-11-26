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Black Stone Cherry

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BLACK STONE CHERRY отменили европейский тур



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BLACK STONE CHERRY отменили европейский тур, намеченный на осень, из-за неопределенности в отношении COVID-19.

«Нашим замечательным поклонникам в Европе: Мы невероятно огорчены тем, что вынуждены перенести наш ноябрьский тур, запланированный в континентальной Европе. Снова проблемы с COVID сделали тур невозможным.

Проблемы с поездками в сочетании с ограничениями по вместимости на некоторых территориях означают, что мы больше не можем проводить тур, как планировали. Это коснется всех концертов с 1 по 25 ноября включительно.

Однако, если говорить о более позитивных моментах, мы успешно перенесли весь тур на сентябрь и октябрь следующего года, и все билеты останутся действительными на новые даты.

Мы очень признательны всем за терпение и понимание, а также за вашу постоянную поддержку в эти трудные времена.

До скорой встречи».

BLACK STONE CHERRY Postpones European Tour Due To COVID-19



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