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BLACK STONE CHERRY отменили европейский тур



BLACK STONE CHERRY отменили европейский тур, намеченный на осень, из-за неопределенности в отношении COVID-19.



«Нашим замечательным поклонникам в Европе: Мы невероятно огорчены тем, что вынуждены перенести наш ноябрьский тур, запланированный в континентальной Европе. Снова проблемы с COVID сделали тур невозможным.



Проблемы с поездками в сочетании с ограничениями по вместимости на некоторых территориях означают, что мы больше не можем проводить тур, как планировали. Это коснется всех концертов с 1 по 25 ноября включительно.



Однако, если говорить о более позитивных моментах, мы успешно перенесли весь тур на сентябрь и октябрь следующего года, и все билеты останутся действительными на новые даты.



Мы очень признательны всем за терпение и понимание, а также за вашу постоянную поддержку в эти трудные времена.



До скорой встречи».







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