30 сен 2023



Гитарист BLACK STONE CHERRY: «Концерт — это концерт, а альбом — это альбом»



CHRIS ROBERTSON также не остался в стороне популярной темы использования заранее записанного материала на концертах и вставил свои пару центов по этому вопросу в беседе с MisplacedStraws.com:



«Я не собираюсь закрывать на это глаза и говорить: "К чёрту все группы, которые используют фанеру", потому что это несправедливо. Потому что в современном продакшне есть много групп, которые 50 процентов своих песен — возьмите тех же FALLING IN REVERSE, например; Ronnie Radke будет первым, кто скажет вам, что 50–70 процентов некоторых их песен — это фонограмма, под который играет группа. Так вот, считаю ли я, что это нормально — отменять концерт из-за того, что у вас полетела фонограмма? Абсолютно нет. Я считаю, что в своей основе группа должна иметь возможность исполнять свои песни как группа. А если вы не можете этого делать, то у вас должен быть какой-то пункт или что-то в этом роде, чтобы отменить такое выступление. Но у меня нет проблем с тем, чтобы группы использовали какие-то материалы, потому что кто может ожидать, что группа будет нанимать оркестр каждый вечер? Если они действительно считают, что такой звук негативно сказывается на песне... Какая группа — мне всё равно, кто вы, — может позволить себе нанять оркестр из 40 человек для гастролей, чтобы играть одну песню за вечер. Группам это не под силу.



Так что для меня это на самом деле тонкая грань. И несмотря на то, что вопрос щепетилен, я считаю для себя, что группа не должна быть полностью под фанеру. Парень, играющий на барабанах, парень, играющий на гитаре, парень, играющий на басу, люди, играющие на этих чёртовых инструментах, и вокалист — они все должны делать свою работу. Дополнительный материал? Если ты это делаешь, то я тебя понимаю. Делайте своё дело. Или если вы группа, в которой есть один парень, который поёт, и он накладывает гармонии на припев в студии, а никто другой в группе физически не может петь, и он исполняет основной вокал, но гармонии у них уже есть, то пусть будет так, чувак. Неважно. Лично я бы не стал, но я понимаю, почему так делают. Ведь в конце концов 95 процентов групп, которые запускают треки, делают это не потому, что не не могут сыграть материал или не хотят его играть; они делают это потому, что боятся исполнить версию песни, которую люди не слышали на радио. А у нас просто другой менталитет. Мы считаем, что живое шоу — это живое шоу, а альбом — это альбом. И в этом вся разница. И нет правильного или неправильного ответа на этот вопрос, чувак. В современном обществе нет правильного или неправильного ответа на вопрос "да трекам" или "нет трекам". Что касается BLACK STONE CHERRY, то мы не будем их использовать. Единственное, что мы делаем, это если иногда на видео мы увидим, что песня получается очень-очень быстрой, то время от времени мы будем играть её под метроном, чтобы определить темп песни, чтобы она не была настолько быстрой, при котором я не смогу её спеть. А потом, если мы сыграем её один вечер под метроном, то сразу же вернёмся в нужный ритм и больше не будем этого делать.



Я могу обещать вам, что если вы придёте на концерт BLACK STONE CHERRY, то всё, что вы услышите, будь то инструмент или вокал, если вы услышите это во время нашего шоу, то это будет исполнять один из нас. А если это бонго, то это J. F. выходит из-за барабанной стойки и играет на бонго. Мы не используем никаких бэк-треков. И никогда не использовали и не будем использовать. В этом отношении мы очень похожи на HALESTORM. Это ещё одни наши замечательные друзья, у которых всё точно так же. Они не используют никаких фонограмм — ничего. Они просто выходят на сцену и делают своё дело!»







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