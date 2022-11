сегодня



BLACK STONE CHERRY проведут стрим



BLACK STONE CHERRY сообщили о проведении стрима "No Ceiling: Celebrating 20 Years Of Black Stone Cherry", в рамках которой коллектив отыграет в The Skydeck и ответит на вопросы поклонников, озвучит которые Lzzy Hale. Также запланировано и её акустическое выступление — подробности здесь.







