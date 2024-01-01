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BLACK STONE CHERRY в ЗСК



BLACK STONE CHERRY 26 октября были введены в Зал Славы Кентукки:



«Мы создали эту группу в 2001 году посреди леса, в засушливом округе, и не имели водительских прав. Мы играли в ресторанах, спортзалах, кофейнях и везде, где можно было установить оборудование. Мы сами делали футболки, сами делали задник, сами делали наклейки и сами делали музыку. Наш менталитет «всегда говори КОГДА, а не ЕСЛИ» в сочетании с поддержкой Иисуса, наших семей и общин позволил нам сделать несколько невероятных шагов в нашей карьере. Однако то, что название нашей группы навсегда выгравировано в стенах Зала славы музыки нашего штата, невероятно приятно, и мы сохраним это в памяти навсегда. Это также является свидетельством того, что нужно вкладывать абсолютно все, что у тебя есть, в любую страсть, которая горит внутри тебя. Мы очень благодарны, польщены и благословлены этим достижением».







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