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Гитарист BLACK STONE CHERRY — о стриминге



Ben Wells из BLACK STONE CHERRY поделился своим видением процесса стриминга и отношения к ним музыкантов:



«Это одна из тех вещей, которая вызывает полярные мнения у представителей разных групп. Мы, например, считаем, что если люди слушают нашу музыку, если они таким образом узнают о нас, то это круто. Потому что мы смотрим на это как на проблему: CD просто не продаются. Я к тому, что мы все ещё выпускаем их, а люди пытаются проявить креативность и найти новые способы выпускать музыку. Это постоянно развивающаяся система, это реальность. Вы должны расти вместе с ней, а не идти против неё.



Я думаю, что альбомы — виниловые пластинки — люди их любят. Сейчас это очень популярно. Это забавно, потому что большинству из нас требуется больше усилий, чтобы воспроизвести винил, чем CD. Это целое событие, но это опыт — люди любят сидеть в своих комнатах, опустить иглу на пластинку и слушать её таким образом.



Мы обнаружили, что винил стал очень популярным. И потоковое вещание — у нас были люди, которые говорили: "Эй, я сегодня на этом концерте, потому что слушал что-то на Spotify, и тут появились вы". Так что если это перерастёт в желание прийти на концерт или купить футболку, то это всё на благо развития группы. Так что нам просто нужно смириться с этим и научиться жить с пониманием этого и, конечно, быть открытыми для новых изменений. Старички: "Что дальше? Что будет по-новому?" В следующем году будет что-то другое. TikTok станет устаревшей тенденцией, и появится что-то ещё. Вы должны идти в ногу со временем».







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